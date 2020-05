Déconfinement : quels points de vigilance pour les entreprises ?

Échanger autour des perspectives économiques et adaptations nécessaires pour les entreprises, dans une société touchée par une situation sanitaire sans précédent, faire le point sur les directives données par le Premier ministre et le gouvernement, ou répondre de manière générale à toutes les interrogations que génèrent la reprise d'activité pour les dirigeants d'entreprises et leurs salariés. Telle était l'ambition des deux visioconférences organisées les 6 et 7 mai par le Pôle Action Média du Soler (66) et le Medef Hérault.

Le Pôle Action Média avait invité l'économiste Erwann Tison, directeur des études à l'Institut Sapiens, quand le Medef Hérault avait choisi l'avocate Eve Garrigue pour aiguiller les chefs d'entreprises sur les mesures concrètes à prendre au sein de leur structure.

Directives gouvernementales : les recommandations de l'avocate Eve Garrigue

Télétravail et activité partielle : "Depuis deux mois, un salarié sur deux fait l'objet d'une mesure d'activité partielle, et quatre salariés sur dix sont actuellement en télétravail. Sur ce point, les préconisations du gouvernement sont claires, il faut privilégier le télétravail pendant encore trois semaines. Pour...