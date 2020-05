Tribunal de commerce : « Évitons d’être catastrophistes ! » (Nadine Baptiste)

Comment a fonctionné le tribunal durant les deux mois de confinement et comment fonctionne-t-il aujourd'hui ?

Nadine Baptiste : « Nous avons suivi les ordonnances publiées par le gouvernement. Le tribunal était donc fermé et nous avons maintenu uniquement une audience de procédures collectives par semaine en visioconférence. Mais il faut souligner que durant la période de confinement, il y a eu une parenthèse où il ne se passait plus grand chose... Cela a toutefois ralenti notre activité, notamment le planning des audiences prévues, à l'exception des audiences de procédures collectives pour lesquelles nous avons traité un peu le stock... Aujourd'hui, pour les procédures collectives, nous avons repris au rythme de deux audiences par semaine, une en visioconférence et une en présentiel. Les contentieux sont traités sur dossier, sans plaidoirie, et les référés se feront probablement en présentiel. Comme tout le monde, nous nous adaptons, mais la consigne, c'est qu'il y ait le moins de monde possible au sein du tribunal. »

Après une semaine de déconfinement, pouvez-vous tirer un premier bilan ?

« Non, c'est bien trop tôt pour faire un quelconque bilan. Je pense que nous n'aurons pas...