Ce que les chiffres des 13 CCI d’Occitanie disent des préoccupations des entreprises

Depuis le 16 mars et l'annonce du confinement, le réseau des 13 CCI d'Occitanie s'est mobilisé pour répondre aux demandes des entreprises du territoire. Il a ainsi mis en place des cellules de crise accessibles par une plate-forme d'appels dédiée.

En deux mois, ce sont plus de 30 000 entreprises qui ont pu être informées et orientées sur les dispositifs d'aides, et accompagnées dans leurs démarches par 212 conseillers CCI. Un dispositif exceptionnel qui reste actif encore aujourd'hui.

Entre le 16 mars et le 25 mai, près de 700 appels ont été traités par jour et 30 391 entreprises ont été accompagnées. Après un fort démarrage, le nombre des appels est resté constant au fil des semaines.

Suivant une logique attendue, 80,2 % des appels concernent des TPE (<10 salariés), « des structures moins aguerries et armées en termes de ressources internes pour se repérer et se guider dans des dispositifs qui demeurent, par nature, peu intuitifs », soulignent les CCI. Les entreprises de 10 à 49 salariés représentent 8,9 % des appels.

Le fonds de solidarité remonte parmi les premiers sujets de préoccupation des entreprises. Suivi de l'activité partielle et le droit du travail, la relation client/fournisseur, les aides (en provenance de BPI, Région, Conseil départemental, EPCI), la reprise d'activité, la garantie des prêts de trésorerie, la réglementation sur l'ouverture ou la fermeture de l'entreprise, le ré-échelonnement des crédits bancaires et le report du paiement des cotisations sociales.

Prédominance du commerce et de l'hébergement

Le secteur du commerce représente à lui seul 41 % des entreprises contactées. Les types d'activité (hors hébergement restauration) ayant été le plus en contact avec les conseillers CCI sont les commerces non sédentaires (marchés), vente à distance et automates pour 24 %, les commerces alimentaires pour 22 %, les commerces d'équipements de la personne pour 14 %, et les commerces d'équipements de la maison pour 14 %.

Parmi eux, 86,7 % sont des commerces comptant moins de 10 salariés, et les préoccupations remontées sont le Fonds de solidarité, la relation client/fournisseur, et la règlementation sur l'ouverture ou la fermeture du commerce.

Autre secteur fort de la région, l'hébergement est le 2e secteur ayant le plus sollicité les cellules de crise dans les CCI (18 %). La restauration relevant des chambres des métiers, le secteur...