Investissements étrangers : "Avec du foncier et un tissu industriel fort, l’Occitanie a une carte à jouer"

C'est une première historique : d'après les résultats du baromètre annuel de l'attractivité publié par EY (audit financier et de conseil), la France serait le pays européen le plus attractif en termes d'investissements étrangers ?

Marie-Thérèse Mercier : « Absolument. Avec 1 197 projets annoncés au cours de l'année 2019, la France a devancé pour la première fois ses compétiteurs historiques, le Royaume-Uni (1 109) et l'Allemagne (971). En captant 18,7 % des investissements étrangers, l'Hexagone enregistre une progression de 17 % par rapport à 2018. »

L'Occitanie, qui arrive en 4e position, derrière l'Ile-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France, fait l'une des plus belles percées avec une progression de 39 %. L'Occitanie se place ainsi devant PACA et la région Aquitaine...

« L'enjeu de l'étude EY n'est pas de faire des classements entre régions, mais bien de mesurer l'attractivité de la France en termes d'investissements étrangers, induisant bien sûr le rôle fort que jouent les Régions pour favoriser cette attractivité. Pour autant, il est important de noter que l'Occitanie, qui totalise 9 % des projets (soit 107, ndlr), est une région particulièrement attractive et dont la percée est remarquable. »

Dans quels domaines en particulier ?

« Globalement, les deux principaux domaines qui attirent les investisseurs étrangers sont la production et la R&D. En Occitanie, les investissements industriels représentent 12 % du total des investissements industriels en France, en progression de 66,7 %. Notre classement des investissements dans les sites dits manufacturiers met d'ailleurs en évidence l'intérêt porté par les investisseurs étrangers pour les bassins industriels historiques. Si la région toulousaine, berceau de l'industrie aéronautique a vu naitre des projets industriels sur des fabricants de moyens de transport par exemple - CAF, Continental -, en Occitanie Est, les projets ont été plus diversifiés, avec notamment le secteur de la santé, en plein boom - Zimmer Biomet à Montpellier -, du textile - Asics à Nîmes - ou du digital - Computacenter à Perpignan. »

Alors que les régions connaissaient une forte progression des investissements, quel va être l'impact de la crise actuelle sur les projets annoncés pour 2020 ?

« Aucun pays ne va échapper à un risque de ralentissement des investissements internationaux. Mais selon notre enquête, 65 %...