Développement durable et entreprises : intentions ou actions ?

La Jeune Chambre Économique Française (JCEF) a initié une enquête nationale intitulée "Optimisons nos ressources pour allier développement économique et durable" auprès de ses membres de la JCEF de mai à septembre 2020. Objectif : mieux connaître l'implication des entreprises en matière de développement durable et leur capacité à transformer la crise liée au Covid-19 en opportunité. Quelque 2 635 chefs d'entreprises, cadres dirigeants, responsables associatifs et membres de collectivités territoriales y ont répondu.

« Le sujet de cette enquête correspond à la thématique que nous avons choisi de traiter pour les trois années à venir et nous avions besoin d'un état des lieux », précise Andreea Acxinte, consultante en financements européens et présidente de la Jeune chambre économique de Montpellier.

Dans l'Hérault, l'enquête a enregistré 139 répondants - « un seuil suffisant pour être significatif », assure la jeune femme - dont 37 % de TPE et des entreprises majoritairement dans les services (44 %).

Parmi les répondants, 75 % ont été touchés sévèrement par la crise sanitaire, les plus fragilisées étant...