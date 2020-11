"On s’attend à une vague de défaillances d’entreprises courant 2021" (Pascal Castanet)

La Tribune : Jusqu'à présent, il y avait 24 élus dans chacune des deux régions, vous allez passer à 36 élus dans la nouvelle configuration. Ne craignez-vous pas des dissensions ou un risque pour les experts-comptables de perdre en proximité ?

Pascal Castanet : « Avec mon homologue toulousain Freddy Nicolas, nous travaillons depuis plus d'un an à cette réunion des deux ordres régionaux. A partir du 8 décembre 2020, le nouveau conseil Occitanie, qui comportera donc 13 départements, aura son siège social à Toulouse et une représentation territoriale à Montpellier. Nous allons effectivement passer à 36 élus, il va donc falloir revoir notre organisation et nous appuyer sur les chambres départementales locales pour insuffler encore plus de proximité qu'avant. Mais je suis certain que ce nouvel ordre sera transparent pour l'ensemble des experts-comptables. L'équipe élue va se mettre au service de la profession, comme cela a toujours été le cas. Une alternance (2 ans, ndlr) est d'ailleurs prévue entre Midi-Pyrénées et le Montpellier. L'idée est de penser région, grande région et...