Les loisirs indoor sont-ils les oubliés de la crise sanitaire ?

Ils représentent environ 200 structures et 1.500 emplois sur la région Occitanie et se décrivent comme les oubliés des annonces gouvernementales. Les exploitants de salles de jeux et de loisirs indoor font état de grandes difficultés face à la crise sanitaire. Le risque ? Des faillites en série dans cette filière jeune et dynamique, caractérisée par des niveaux de charges fixes très élevés. Des exploitants montpelliérains témoignent.