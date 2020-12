Télétravail : comment l’Observatoire du dialogue social de l’Hérault accompagne les TPE-PME

La Tribune : Qu'est-ce que l'observatoire du dialogue social et quelle est sa mission ?

Jean-Yves Deleuze (Medef), vice-président de l'Observatoire : « Les observatoires du dialogue social ont été créés en 2017 et sont issus des ordonnances Macron pour favoriser et encourager le développement du dialogue social dans les entreprises de moins de 50 salariés et pour analyser les accords en entreprises, comme la mise ne place du CSE (comité social et économique, NDLR). La Direccte est le gardien du cadre de cette organisation paritaire : syndicats de salariés et organisations patronales. La première année, nous avons travaillé sur le désengagement des jeunes dans le dialogue social après avoir mené une étude pour comprendre les leviers à mobiliser pour favoriser cet engagement. Il y a souvent confusion entre communication et dialogue social... Nous ne sommes pas là pour vendre du CSE mais pour voir si ça se déploie et quelles sont les raisons de la carence, en l'occurrence essentiellement l'absence de candidats... »