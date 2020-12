Santé des dirigeants : "Un niveau d'épuisement jamais mesuré"

« La crise induit un rôle, pour les chefs d'entreprise, qui est aux antipodes de ce qu'ils font habituellement : gérer du licenciement au lieu de gérer de l'emploi, accepter de la décroissance au lieu de développer leur activité, naviguer dans un environnement volatile, incertain complexe, ambigu et menaçant au lieu de développer des valeurs d'optimisme, d'espoir et d'enthousiasme. Une crise sécuritaire s'est ajoutée à la crise sanitaire, notre pays et notre civilisation font face à des périls économiques, de santé, religieux, sociaux... Tout devient hystérique ! L'entrepreneur n'est plus dans son biotope naturel. »

Olivier Torrès, enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier et à Montpellier Business School, ne mâche pas ses mots. Spécialisé sur les questions de santé du dirigeant, il a fondé l'Observatoire Amarok, premier observatoire dédié à la santé (physique et mentale) des travailleurs non salariés (dirigeants de PME, commerçants, indépendants, professions libérales et artisans).

« Risque d'impuissance acquise »

En avril dernier, après le premier confinement lié à la crise sanitaire Covid-19, l'observatoire Amarok avait réalisé une étude (1.925 chefs d'entreprises interrogés) sur l'état de l'entrepreneuriat français et le redémarrage économique post-crise sanitaire. Olivier Torrès exprime son inquiétude.