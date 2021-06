Ce que le "drive" apporte au Pasino de La Grande Motte

L'idée est présentée comme « une première mondiale » dans le secteur des activités de casino : un casino-drive. C'est le groupe Partouche, 39 casinos en France (dont un à La Grande Motte et un à Palavas-les-Flots), qui l'a mise sur pied. Il l'avait annoncée dès janvier dernier mais n'a pu la mettre en application qu'à compter du 19 mai dernier sur son Pasino de La Grande Motte (34).

Avec ses établissements fermés depuis le 30 octobre 2020, le groupe cherche à se réinventer en réaction aux bouleversements induits par la crise sanitaire. Ainsi, le concept du drive, qui offre une alternative aux strictes consignes sanitaires et aux jauges réduites des établissements par temps de Covid, pourrait-il venir une source supplémentaire d'activité par des temps redevenus plus sereins...

« Nous avons répondu au Président de la République qui a demandé aux entreprises de s'adapter, déclarait Benjamin Abou, président du Pasino, à La Tribune début janvier 2021. Beaucoup de restaurants ont fait du drive, nous voulons aussi l'expérimenter. Nous avons fait une demande à notre ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur, et à la DLPAJ (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, qui met notamment en œuvre la législation relative aux casinos et cercles de jeux - NDLR) et nous avons reçu une réponse positive. Comme les casinos sont des ERP (établissements recevant du public - NDLR) et que le drive n'a jamais existé, il faut discuter avec le maire, et c'est au préfet de dire s'il autorise le casino à ouvrir. C'est une innovation qui pourrait avoir de l'avenir... »

« Ils ne croisent aucun autre client »

Comment ça marche ? Depuis le 19 mai, date de réouverture des casinos en jauge réduite, dix-sept boxes ont été installés sur le parking du Pasino de La Grande Motte, accessibles uniquement en voiture ou moto. Ces sortes de tentes - dix pouvant accueillir une à cinq personnes, et sept une à deux personnes - sont équipées de 31 machines à sous et 18 postes de jeux de tables électroniques.

Chaque box est équipés de machines de jeux et peut accueillir une à deux personnes pour les plus petits, une à cinq pour les plus grands.

« Les clients entrent en véhicule dans un sas où on contrôle les pièces d'identité et le véhicule, un opérateur les oriente vers un box pour garer le véhicule et ils accèdent à un 2e box pour jouer, explique aujourd'hui Romain Almeida, directeur adjoint au Pasino de La Grande Motte. Ils ne croisent aucun autre client. Un opérateur vidéo surveille les boxes et les clients disposent d'un interphone en cas de besoin. Des consommations non alcoolisées sont offertes. »

S'ils gagnent, les clients récupèrent un ticket, remontent en voiture et passent par une caisse à la sortie.

Drive démonté fin juin, mais remonté en octobre

Depuis le 19 mai, le directeur adjoint affirme que le concept plaît. Surtout « à une tranche d'âge assez jeune, qui vient en groupe ».

« Les week-ends, on a atteint 70 voitures par jour, soit 140 personnes, et en semaine 50 voitures par jour pour 90 personnes, précise-t-il. Depuis la réouverture, on a atteint un pic à 2.000 entrées dont 180 au drive. C'est ce qu'on fait en général un samedi en plein mois d'août entre 10 h et 5h du matin. Habituellement, à cette période de l'année, on est plutôt sur 1.200 entrées par jour... Nous sommes donc optimistes sur la saison estivale. L'été dernier, la fréquentation avait été très importante. Les Français sont moins partis à l'étranger et les discothèques étaient fermées, ce qui nous permet d'attirer une clientèle qui veut se divertir en soirée. »

Les boxes seront démontés le 28 juin pour récupérer les 2.500 m2 de places de parking nécessaires au Pasino durant l'été. Mais l'établissement, fort de ces débuts prometteurs, prévoit d'ores et déjà de réinstaller les boxes en octobre, jusqu'au mois d'avril de l'année suivante.

« Beaucoup de clients sont venus pour le concept drive, ça attire une nouvelle clientèle, donc on maintiendra le drive, déclare Romain Almeida. On pourrait même imaginer des soirées privées, pourquoi pas faire de plus grand boxes. »

Le Pasino de La Grande Motte, qui emploie 130 personnes et quelques dizaines de saisonniers, enregistrait un produit brut des jeux de 29 millions d'euros par an avant la crise sanitaire, tombé à 22 millions d'euros en 2020.