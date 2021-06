Platinum Equity rachète le groupe Urbaser (et sa filiale française Urbaser Environnement)

Le fonds d'investissement américain Platinum Equity (25 milliards de dollars d'actifs avec un portefeuille d'une quarantaine d'entreprises dans le monde) annonce racheter l'ensemble des activités du groupe Urbaser à China Tianying (CNTY).

Urbaser est une entreprise mondiale de gestion environnementale présente aujourd'hui dans 25 pays et employant 50.000 collaborateurs. Fondée en 1990 et basée à Madrid, Urbaser est présente principalement en Espagne, au Chili, en Argentine, en France sur trois métiers : les services urbains (collecte des déchets, nettoyage des rues et gestion de l'eau), le traitement des déchets municipaux et le traitement des déchets industriels. Dans un communiqué, elle annonce ainsi « nettoyer plus de 8 millions de kilomètres de rues, entretenir 25 millions de m2 d'espaces verts, exploiter 133 installations de traitement des déchets pour un total de 20 millions de tonnes traitées, et produire 1.500 GWh d'énergie électrique à partir de déchets ».

Urbaser Environnement, la filiale française du groupe Urbaser, est basée à Montpellier (34) et décline ses services dans les métiers de la collecte, du nettoiement, et de la valorisation des déchets via l'exploitation d'unités de valorisation des déchets ménagers.

Urbaser Environnement a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 210 millions d'euros en 2020 et emploie 1.250 collaborateurs sur le marché Français. L'entreprise travaille notamment pour les Métropoles Aix-Marseille Provence, Montpellier ou Nantes, les agglomérations de la Rochelle ou du Grand Poitiers, la Ville de Paris, les Syndicats de traitement de Varennes-Jarcy (Essonne), de l'Agglomération parisienne, ou du Calaisis.

"Des opportunités réelles de croissance externe"

« Urbaser est une entreprise complète, à la fois prestataire de services et acteur majeur dans la préservation de l'environnement, déclare Tom Gores, fondateur et P-dg de Platinum Equity. Elle est parfaitement adaptée à la stratégie de Platinum Equity. »

Igor Chacartegui, directeur général de Platinum Equity, souligne « la volonté du fonds d'accélérer la croissance d'Urbaser, notamment par des acquisitions dans des zones géographiques clés ».

José María López Piñol continuera à diriger le groupe Urbaser en tant que CEO.