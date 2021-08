Logitrade restructure son capital : le management désormais majoritaire

Société montpelliéraine spécialisée dans l'externalisation des achats et approvisionnements de produits non stratégiques pour les groupes industriels (quasiment que des clients du CAC 40, notamment le groupe de chimie Arkema à Lyon, Alstom, RATP ou Bouygues Telecom), Logitrade franchit une étape dans son histoire avec, au cours de cet été 2021, une restructuration engagée de son capital.

Alors que l'entreprise, qui emploie aujourd'hui 130 salariés, était majoritairement détenue depuis quinze ans par divers fonds d'investissements, sa présidente Agnès Damette a décidé de faire monter le management. L'opération s'est faite en quatre mois et le closing de cette refonte du capital est intervenu le 28 juillet dernier. Le management, désormais majoritaire à environ 66%, est monté de quatre à huit managers actionnaires.

« Nous avons une équipe de grande qualité, avec pas mal d'ancienneté et une connaissance solide de l'entreprise, et cela faisait sens aujourd'hui d'associer plus largement le management, explique Agnès Damette. Nous avons cherché à y associer la jeune garde : un ancien manager est sorti du capital et cinq nouveaux sont entrés. »