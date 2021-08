Bastide poursuit sa croissance malgré un estompement de l'effet Covid

Bastide Médical, le prestataire de santé à domicile (oxygénothérapie, autonomie, nutrition, perfusion, distribution de dispositifs médicaux...) basé à Caissargues (30), affiche une croissance de chiffre d'affaires de +16,3% sur son exercice 2020-2021 clos au 30 juin, indique-t-il dans un communiqué.

Pour cette période, le volume de vente de l'entreprise, qui emploie plus de 2.500 personnes en France, au Royaume-Uni et en Espagne notamment, s'établit à 444,35 millions d'euros. Un chiffre qui dépasse les 430 millions d'euros attendus et initialement annoncés au marché, malgré un essoufflement de l'effet positif de la pandémie de Covid-19 sur une partie de son activité.

Parmi les éléments notables qui expliquent ces résultats, Bastide Médical affiche une croissance +33,3% (dont +32% en organique) sur son activité à l'adresse des maisons de retraites et établissements de santé. Une activité qui s'établit à 110,9 millions d'euros.

« Notre progression s'appuie sur l'accroissement de parts de marché aussi bien auprès d'établissements privés que publics. Nous sommes parvenus à afficher une légère croissance au quatrième trimestre (+2,6%) malgré la base de comparaison élevée », explique Olivier Jourdanney, directeur général adjoint du groupe.

« Une baisse logique et attendue »

Dans ses magasins (hors franchises) et sur internet, le groupe enregistre une croissance annuelle de +9,9% malgré un 4e trimestre (avril-juin 2021) en recul de -28,9%.

« C'est une baisse logique et attendue. Elle est due à une moindre demande en matière d'équipements de protection individuelle mais surtout à des prix en fort retrait comparativement à la même période, ce qui est typiquement le cas des masques. Il faut se rappeler que nous avions, sur l'exercice 2019-2020 enregistré, dans cette activité, une croissance de +70% sur ce même 4e trimestre », rappelle Olivier Jourdanney.

Dans un contexte où la Sécurité sociale prévoit une révision de ses tarifs défavorable aux prestataires de santé à domicile, Bastide Médical envisage toutefois de poursuivre sa marche en avant grâce à « une progression organique modérée de son chiffre d'affaires » et indique dans son communiqué qu'il « poursuivra sa stratégie de croissances externes ciblées afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques et d'accélérer son développement en Europe. »

Bastide Médical, notamment présent au Royaume-Uni et en Espagne, réalise désormais 14% de son chiffre d'affaires à l'étranger.