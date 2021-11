OPPI termine sa campagne de crowdfunding pour lancer sa nouvelle gamme de jouets

Avec 1.391 contributeurs, 4.970 pré-ventes pour 83.626 euros, soit 2.435 % de l'objectif initial, la jeune entreprise montpelliéraine OPPI, spécialisée dans le design pédagogique et la conception de jeux pour enfants à forte valeur thérapeutique et pédagogique, peut entamer une nouvelle phase de croissance. Cette campagne de crowdfunding, opérée sur la plateforme Ulule à compter du 29 septembre dernier, est en effet destinée à lancer sa 2e gamme de jouets, baptisée Flot.

Cette gamme de jeux de bain nouvelle génération proposera trois nouveaux compagnons de bain pour les enfants (Kuji la Baleine, Tako le Poulpe et Kaba l'Hippo) qui développent l'éveil sensoriel et la motricité des enfants de 6 mois à 6 ans. Tout comme la première gamme d'OPPI, Picks, ils ont été imaginés en collaboration avec des professionnels, notamment Sonia Krief (fondatrice de « L'école du bien naître » et créatrice du concept Thalasso Bain Bébé) et Anaïs Rognard (ergothérapeute).

Car c'est la marque de fabrique de cette nouvelle pousse du secteur des edtech, née en 2018 à côté de Montpellier (Castelnau-le-Lez) : développer des jouets à partir de recherches et de collaborations entre le design et l'éducation.

« Cette campagne de crowdfunding a vraiment été un beau succès, nous sommes très fiers que le public nous suive une nouvelle fois et nous fasse confiance, souligne Hansel Schloupt, cofondateur d'OPPI avec son frère Bastien Schloupt. Nous travaillons sur cette nouvelle collection depuis des mois. Nous avons imaginé des jouets de bain différents pour répondre aux problématiques des familles... Le 8 novembre au soir, nous avons passé le cap de la 3e meilleure campagne financée sur Ulule dans la catégorie enfance. Pour une nouvelle marque comme la nôtre, sans antériorité, c'est un enjeu important... Le jouet de bain concerne tous les enfants, mais on s'est beaucoup intéressés à la sensorialité pour les enfants qui ont un handicap par exemple. Et on s'est aperçu que sa spécificité, garantie sans moisissure, était très attendue des parents. »

Fabriqués en Auvergne

L'autre spécificité de la gamme Flot, et pas des moindres, c'est qu'elle sera intégralement conçue et fabriquée en France.

« L'argent collecté sur Ulule va permettre de financer une grosse partie des moules et des premières pré-séries, explique Hansel Schloupt. Nous avons fait de gros efforts pour faire du made in France. Les jouets seront fabriqués en Auvergne, chez un industriel-injecteur à Celles-sur-Durolle... Les jouets de bains sont souvent faits en plastique, alors que la gamme Flot a recours uniquement à des matériaux bio-sourcés. C'est aussi une attente importante chez les parents que nous observons de plus en plus. Il y a encore un an, les gens disaient vouloir acheter plus responsable, made in France, mais ne le faisaient pas forcément, alors qu'aujourd'hui, on voit qu'ils sont prêts à mettre quelques euros de plus pour avoir un produit plus responsable. »

Si la gamme de jouets Picks est toujours fabriquée en Chine, les frères Schloupt assurent travailler à rapatrier la fabrication en France ou au moins en Europe : « On a mis beaucoup d'énergie sur Flot pour faire du made in France sur le sourcing de matières, l'ingénierie et la fabrication de produit. Mais on continue d'étudier comment faire de même pour Picks, ce sera plutôt pour 2022 », déclare Hansel Schloupt.

Autre bonne nouvelle, le 14 octobre dernier, OPPI s'est vu décerner deux Etoiles du Jouet, qui distinguent les meilleures nouveautés du secteur des jeux et jouets, par les familles et les influenceurs pour sa gamme Flot dans la catégorie "S'éveiller au monde" (pour les 0-4 ans).

« C'est une une fierté pour nous, qui avons déjà été récompensés par l'édition 2019 des Etoiles du jouet pour notre premier jeu Piks, souligne Hansel Schloupt. Cela nous donne de la visibilité et valide le concept. »

Consolider la présence en Europe

Le premier jeu thérapeutique Piks, jeu de construction en bois et silicone conçu pour enfants atteints de troubles de l'attention, est commercialisé depuis février 2019 et a atteint les 50.000 boîtes vendues à ce jour. En test dans 30 points de vente Nature & Découvertes, Picks est désormais vendu dans tous les magasins de l'enseigne en France mais aussi en Suisse et en Belgique. OPPI a aussi fait son entrée en 2021 chez Jouet Club, et bénéficie désormais de distributeurs en Suisse, au Danemark et en Italie.

Concernant les ambitions de la marque à s'implanter aux États-Unis, au Canada ou en Australie, Hansel Schloupt déclare : « Nous avons encore un gros travail à faire en Europe pour consolider notre présence. Nous sommes toutefois en phase-test sur quelques magasins indépendants aux États-Unis mais nous avons encore besoin de travailler pour mieux comprendre le marché. Il y aura probablement gros levier début 2022, avec le salon du jouet de Nuremberg (début février, NDLR) qui est important pour se déployer à l'international ».

Selon le jeune dirigeant, OPPI (9 salariés), qui a réalisé un chiffre d'affaires de 512.000 euros en 2020 (contre 118.000 euros en 2019), devrait boucler l'année 2021 en approchant le million d'euros.

Il annonce déjà travailler la prochaine gamme de jeu pour 2022 et étudier l'hypothèse d'une levée de fonds au 1e semestre 2022.