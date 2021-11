Spécialiste des vêtements sportifs et corporate, Majestee multiplie les antennes en France

Majestee, c'est d'abord une marque de sport française, qui propose ses équipements 100% personnalisables à des clubs sportifs. Le projet est porté par le montpelliérain Samir Marouani. Il se structure, en 2019, autour d'un nouveau showroom de 150 m2, avec bureaux et ateliers de fabrication, installé à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier.

Dans le même temps, l'entreprise lançait Ween Korp, une gamme spécialisée dans le design et la commercialisation de vêtements mettant en avant la culture et l'identité des entreprises.

« Nous travaillons avec des clubs sportifs de tous types, comme le club féminin de Nîmes Volley Ball, plusieurs clubs masculins et féminins de handball au niveau national et à Montpellier, détaille le fondateur Samir Marouani. Avec Ween Korp, nos clients sont des PME, quelques grands comptes comme Bouygues ou Volkswagen, mais aussi des entreprises du bâtiment comme Eurobat et GGL. Nous réalisons aussi bien les T-shirts aux couleurs de l'entreprise, que les accessoires spécifiques comme des gants ou des chaussures de sécurité. »

Un système de franchise hybride

Si la société ne communique pas sur son chiffre d'affaires, le fondateur annonce une croissance de 70% ces deux dernières années et déclare sept salariés à Montpellier, ce qui permet aujourd'hui à Majestee de décliner son concept dans de nouvelles villes françaises.

Six mois après l'ouverture d'un concept-store à Bordeaux, trois nouvelles inaugurations sont prévues en 2022 : Nantes, Limoges et une troisième ville pour le moment non dévoilée.

« C'est un système de franchise hybride où nous apportons notre collection et notre savoir-faire, en s'associant avec des entrepreneurs locaux, explique le dirigeant. C'est aussi un moyen de développer notre clientèle sportive et d'intégrer des championnats où nous ne sommes pas encore présents. »

Le marché Afrique en développement

Dans ce secteur que Samir Marouani présente comme « très concurrentiel », Majestee dit se distinguer par « un sourcing bien développé pour nos approvisionnements, et notre concept qui couple vêtements de sports et vêtements corporate pour entreprise. Les sponsors sportifs aiment naturellement s'adresser à nous pour leurs propres besoins ».

En plus du marché hexagonal, l'entreprise se développe en Afrique. Majestee travaille ainsi avec des clubs professionnels au Bénin, mais aussi le club de football de l'AS Vita Clube Vita au Congo. L'ouverture d'une antenne au Sénégal est aussi prévue en 2022.