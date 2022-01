Tribunal de commerce de Montpellier : - 44% de défaillances en deux ans

« Nous avons enregistré, en 2021, une baisse significative des procédures collectives : 374 ouvertures de procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, contre 424 en 2020 et 684 en 2019, souligne Nadine Baptiste, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier, en ce début d'année 2022. Soit une baisse cumulée de 44% en deux ans. C'est en grande partie grâce au soutien des entreprises par l'État durant la crise sanitaire, mais aussi parce que beaucoup de chefs d'entreprises ont su s'adapter, trouver des solutions. »

Alors que la crise avait, dans un premier temps, fait craindre une hécatombe sur l'échiquier des entreprise, la situation se maintient. Et les juges du tribunal de commerce se demandent aujourd'hui si cette hécatombe viendra un jour.

« Les grands créanciers n'assignent plus et ça va encore probablement se décaler avec les élections présidentielles, et les entreprises vont pouvoir différer le remboursement du PGE sur dix ans », note la magistrate.