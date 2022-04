Le cluster Leader Occitanie booste les démarches RSE en lançant un accélérateur

Ils sont tous d'accord sur un point : aujourd'hui, on ne peut plus mesurer le développement d'une entreprise à l'aune de sa seule performance économique. C'est le message qui était véhiculé le 13 avril lors du lancement de l'accélérateur RSE par le cluster des entreprises en croissance Leader Occitanie.

« On sait désormais que la prise en compte des aspects environnementaux et sociétaux jouent sur la performance économique » souligne Hind Emad, vice-présidente en charge du développement économique à la Métropole de Montpellier.

Patrice Canayer, conseiller régional à la Région Occitanie (et entraîneur du club de handball de Montpellier) renchérit : « On évalue le développement économique à des indicateurs chiffrés mais la performance de l'entreprise, c'est aussi son positionnement, les valeurs qu'elle véhicule. La RSE est un outil, et non une finalité. On fait de la RSE depuis longtemps mais de manière patriarcale... La RSE a une dimension externe mais elle présente aussi un enjeu interne pour fidéliser les salariés. Et il est important de partager les bonnes pratiques, car souvent, on n'invente rien ! ».

« Nous avons mis des mots sur des choses que nous faisons depuis longtemps, témoigne Jean Ringot, directeur général adjoint de l'entreprise alésienne SDTech (spécialiste de la production de poudres fines et ultrafines pour l'industrie). Nous avons bientôt terminé la phase diagnostic. Cette démarche a créé une dynamique, les salariés ont adhéré et proposent aujourd'hui des actions nouvelles. »

« D'ici dix ans, ce sera incontournable »

Les entreprises peuvent-elles aujourd'hui faire l'impasse sur ces questions ? Probablement pas. La députée héraultaise Coralie Dubost (LREM) a rendu, en février 2021, un rapport au ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance dans le cadre d'une mission relative aux labels RSE. Egalement rapporteure de deux chapitres du projet de loi Pacte (relative à la croissance et la transformation des entreprises), elle appuie fortement sur la nécessité de s'engager sur cette voie pour les entreprises : « Aujourd'hui, on compte plus de 500 sociétés à mission en France ! Il existe plus de 800 labels RSE, il faudrait clarifier tout ça : il y aura au moins une charte des labels qui dira quels sont les labels solides. Les efforts en faveur de la RSE seront probablement bientôt valorisés par l'Europe... Et je veux souligner une nouvelle passée inaperçue : le 24 février dernier, l'Europe a adopté l'embryon de directive qui va reconnaître les critères RSE. D'ici dix ans, ce sera incontournable et ceux qui n'auront pas pris le virage seront éjectés ! Il est donc important de se poser la question maintenant ».

Une fois ces nouveaux enjeux posés, il faut encore savoir comment s'y prendre, ce qui, dans les TPE, PME ou startups qui ne sont pas dotées de compétences dédiées, ne coule pas de source... C'est la raison pour laquelle Leader Occitanie propose désormais un accélérateur RSE. Comprendre un programme destiné à accompagner les entreprises volontaires sur ce chemin.

« Le modèle qu'on a connu n'est plus soutenable »

« L'objectif de cet accélérateur est de former un référent RSE dans l'entreprise, de former les différentes fonctions clés de l'entreprise, explique Julien Feja, président de Leader Occitanie. Nous avons le soutien de Montpellier Management (Université de Montpellier, NDLR) et de ses étudiants en Master 2 "Management de la transition écologique et de l'économie circulaire" sur le diagnostic et l'élaboration d'un plan d'action. L'accélérateur proposera des webinaires (éco-conception, raison d'être, entreprise à mission, bien-être au travail, etc. - NDLR) et les entreprises pourront accéder, en complément et à titre payant, à des programmes renforcés avec coaching dédié et suivi dans le temps pour aller vers une labellisation ou une certification. »

Yannick Gomez est cadre de la Cellule Innovation au CEA/ISEC (économie circulaire des énergies bas carbone) et co-responsable du Master Management de la Transition Ecologique et de l'Economie Circulaire à Montpellier Management : « Je suis à la confluence de deux mondes et je peux témoigner que le modèle qu'on a connu n'est plus soutenable. L'économie circulaire est une forme supérieure d'économie qui permet de créer de la valeur dans le cadre des limites planétaires. Il faut la déployer massivement, penser risque et résilience dans les entreprises... Cet accélérateur est une bonne idée car on veut des étudiants dans le réel, les confronter à des cas d'entreprise ».

L'école Montpellier Business School est également partie prenante du programme, avec des formations sur deux jours « pour apprendre à identifier les enjeux stratégiques, accompagner le déploiement de la RSE et animer le dialogue avec les parties prenantes ».

Est également partenaire de l'accélérateur la coopérative MyDad (communauté d'acteurs engagés au service de l'impact sociétal) qui accompagne les entreprises dans leur transformation RSE.