Virage au Pôle mécanique d'Alès qui ouvre un centre de développement pour les entreprises

En écho à la nouvelle marque d'attractivité territoriale "Le Sud ingénieux" lancée en avril dernier par Alès Agglomération dans le but de promouvoir le territoire sur un plan national, le Pôle mécanique Alès-Cévennes (dix salariés) vient d'inaugurer son nouvel outil de développement et d'événementiel, baptisé L'Ingénium.

« Que de chemin parcouru, parfois sous les railleries et l'incrédulité, depuis la construction du Pôle mécanique (le circuit de vitesse est sorti de terre en 2002 NDLR), souligne Max Roustan, le maire d'Alès. Cet équipement est devenu une référence et a participé au changement d'image de notre bassin de vie. Aujourd'hui, l'Ingénium marque une nouvelle étape dans l'histoire de ce site exceptionnel. »

Au cours de ces vingt-deux années, le Pôle mécanique a attiré de nombreuses structures sur le territoire, soit en moyenne chaque année 200 entreprises venant profiter du circuit vitesse, karting ou de la piste d'essai rallye.

« Depuis sa création, le circuit de vitesse a été un outil majeur pour que les entreprises puissent développer leurs projets, raconte Jérémy Marin-Crudaz, directeur du site depuis 2019. Aujourd'hui, une quarantaine de structures sont implantées ici. Tournant dans l'histoire du Pôle mécanique, l'Ingénium a été pensé pour s'adapter aux besoins des organisateurs de séminaires, de formation, de présentation presse ou encore de programme de développement (véhicules et produits). Il vise à répondre aux demandes les plus pointues des industriels et de nos partenaires. »