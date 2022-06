Design : RBC développe de plus en plus ses services auprès des entreprises

C'est un anniversaire fêté avec les honneurs. En l'occurrence, ceux du célèbre designer Philippe Starck... Le distributeur de mobilier contemporain RBC, dont le siège de trouve à Gallargues-le-Montueux (Gard), a aujourd'hui 35 ans. Il a pour l'occasion tenu à inviter celui qui a entièrement dessiné sa boutique nîmoise, la première ouverte par le groupe en 1987.

A l'époque, Philippe Starck entretient déjà une relation avec Nîmes : il en a notamment redessiné le blason (un crocodile enchaîné à un palmier), frappé en médaillons qui ornent le pavement du centre-ville piéton. Il a aussi dessiné un abribus de marbre situé en haut de l'avenue Carnot, qui fut d'ailleurs inauguré la même année que le showroom RBC.

Trente-cinq ans plus tard, l'entreprise a grandi. Le groupe emploie 90 personnes et est implanté sur sept sites : Nîmes, Paris, Lyon (deux showrooms), Montpellier, Avignon, et Gallargues, auquel s'ajoute évidemment un site e-commerce.

Retour de la rentabilité

« Les Français ont beaucoup revu leur intérieur et nous en bénéficions », avance Franck Argentin, fondateur et actionnaire unique de son groupe, qui a malgré tout dû fermer, au sortir du dernier confinement, son magasin de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), faute de résultat financier positif.

Ayant subi une importante baisse de chiffre d'affaires durant cette période de Covid, l'entreprise a depuis recouvré la rentabilité, avec un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros l'an dernier. L'année 2022 est lancée sur de bons rails, avec une hausse « de 10 à 15% » de ses ventes, « une croissance rentable », précise Franck Argentin.

En outre, depuis 2018 et l'ouverture de son magasin à Paris, l'entreprise a fortement accru son portefeuille "entreprises".

« Il représente à ce jour 60% de notre chiffre d'affaires », détaille Franck Argentin, qui noue des partenariats avec les architectes pour proposer les services de RBC aux clients de ces derniers.

« Un canapé où l'on peut travailler »

Ainsi, c'est la société gardoise qui a meublé l'ensemble des locaux de Chanel, rue Cambon à Paris, ou encore, pour la même maison, les Ateliers d'Art à Aubervilliers, dessinés par Rudy Ricciotti. En fin d'année dernière, c'est un grand cabinet d'avocats (Freshfileds) qui, nouvellement installé à Paris, a confié son ameublement à RBC.

« Avec le développement du télétravail, on ne cherche pas seulement un canapé où s'asseoir mais un canapé où l'on peut travailler, analyse Franck Argentin. Les entreprises recherchent, pour leurs collaborateurs, des tables et des chaises qui ne font pas "tertiaires". Dans cette catégorie, on retrouve notamment la collection Smart Wood dessinée par Philippe Starck pour Kartell. »

Aujourd'hui, Lyon, Paris et Montpellier - où le RBC Design Center dessiné par Jean Nouvel reçoit quelque 100.000 visiteurs par an selon l'entreprise - concentrent à eux seuls 92% du chiffre d'affaires généré par le groupe.

Côté projets, RBC demeure discrète. Elle propose à la presse de patienter jusqu'à l'année prochaine pour évoquer ses perspectives de développements dans un secteur sujet aux aléas.