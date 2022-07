Externalisation des achats : Logitrade lance sa nouvelle plateforme numérique

Elle avait investi près d'un million d'euros dans le développement d'une nouvelle solution digitale disruptive : un outil d'externalisation des achats à destination des industriels, directement inspiré de l'expérience du retail en ligne, agile et souple.

La PME montpelliéraine Logitrade, spécialisée dans l'externalisation des achats et approvisionnements de produits non stratégiques et qui compte, parmi ses clients essentiellement des grands comptes comme, Alstom, RATP ou Bouygues Telecom, annonce, le 5 juillet, que sa solution baptisée BuyXSell est désormais opérationnelle et déjà adoptée par un premier grand compte, le groupe de chimie Arkema (Lyon).

Agnès Damette, la présidente de Logitrade, veut révolutionner l'acte d'achat pour ses clients, tout en répondant aux nouvelles exigences sur les supply chains et les achats qui ont poussé la chaîne d'approvisionnement à se digitaliser. Le modèle de plateforme développé par Logitrade, centralisant toutes les informations et les commandes à l'image des plateformes de e-commerce B2C, intègre également les exigences de l'industrie, notamment les flux digitalisés depuis la commande jusqu'à l'accusé de réception de commande et l'automatisation de la comptabilité chez le client.

Cette nouvelle marketplace offre un accès à un catalogue de produits et de services complet (5 millions de références) mais permet également d'externaliser la gestion des fournisseurs non récurrents (45.000).

La direction Achats maître de ses critères de choix

La dirigeante l'assure : l'externalisation de la fonction achat permet de gagner en temps et en efficacité, et de dégager du temps aux services achats, comptabilité et logistique, « tout en permettant la compliance fournisseurs en matière de décarbonation, de localisation géographique ou de critères sociaux ».

« C'est un gain de temps, ça simplifie le travail administratif et abaisse les coûts, affirme Agnès Damette. Et nous rendons la direction Achats d'une entreprise maître de ses critères de choix pour définir ses priorités : on ajoute des attributs génériques de politique achats dans le moteur de recherche, par exemple que le produit vienne de moins de 50 km. Nous voulons simplifier le travail des acheteurs : le client peut nous confier son catalogue de produits négocié ou seulement des morceaux de catalogue et nous lui proposons des catalogues complémentaires avec des tarifs qui lui conviennent... Les augmentations successives du Smic bousculent les hiérarchies de salaires dans les fonctions opérationnelles et incitent les entreprises à trouver des solutions et des leviers d'amélioration : passer par BuyXSell leur fera gagner du temps et débarrassera les équipes des tâches redondantes pour mettre des forces vives là où il faut éteindre des incendies... »

Une équipe informatique

Arkema est donc le premier client de Logitrade à basculer sur la nouvelle plateforme : « La place de marché BuyXSell est déployée dans toutes nos usines en France depuis plusieurs mois, témoigne Zafer Girisit, Head of Procurement Operation & Coordination Center chez Arkema. Dans le cadre de notre feuille de route de digitalisation, de simplification et de délégation des achats, Logitrade nous met à disposition une connexion sécurisée dans un environnement technique intuitif orienté utilisateur. Intégrée à notre outil d'e-procurement, BuyXSell permet un accès facile pour nos achats non critiques et non stratégiques auprès de nombreux fournisseurs. Cet outil facilite le processus d'approvisionnement pour nos parties prenantes, de l'expression du besoin jusqu'au paiement, incluant même la résolution des litiges. Tout ce processus est suivi dans l'outil à travers d'indicateurs de performance ciblés comprenant nos exigences RSE ».

« Pour Arkema, qui a fini de basculer en juin, nous avons formé plus de 300 personnes qui passent les demandes d'achat ou d'approvisionnement, ajoute Agnès Damette. Les premiers utilisateurs Michelin vont basculer bientôt et tous nos clients vont le faire progressivement. Derrière la plateforme, il y a une équipe informatique dédiée d'une dizaine de personnes chez nous qui dialogue avec les clients et fait du sur-mesure. »

Logitrade, qui annonce plus de 200 clients et 45.000 fournisseurs, emploie aujourd'hui 140 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 135 millions s'euros sur l'exercice 2021-2022. Agnès Damette mise sur 153 millions s'euros pour le prochain exercice.