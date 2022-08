Un nouveau destin pour l’entreprise de tissage catalane Les Toiles du Soleil

L'annonce a été faite en plein cœur de l'été, début août : JCST Holding, spécialiste BtoB dans l'offre de produits et services dédiés à l'art de vivre et à la décoration basé dans le Gard, à Uzès, rachète Les Toiles du Soleil, manufacture de tissu catalane.

Fondée à Saint-Laurent-de-Cerdans (Pyrénées-Orientales) en 1837 au cœur des montagnes du Haut Vallespir, cette entreprise de tissage et de façonnage (en demi-mesure et sur-mesure) s'est fait un nom dans le secteur du linge de maison et des tissus d'ameublement, identifiable par ses rayures vives et colorées.

Son savoir-faire lui a valu une inscription aux Entreprises du Patrimoine Vivant. La marque est devenue iconique sous l'impulsion d'Henri et Françoise Quinta qui avaient repris Les toiles du Soleil en 1993.

Développer des savoir-faire ancestraux

JCST Holding est une société d'investissement dirigée par Stéphane Torck et Jean-Christophe Astruc, qui l'ont créée en 2019, à l'occasion du rachat d'Athezza, marque de mobilier et de décoration basée à Uzès.

Les deux hommes ont une longue expérience du secteur du prêt-à-porter et de la mode - notamment sur le déploiement de franchises à l'international - et se spécialisent, avec JCST Holding, « dans la relance et le développement de marques aux savoir-faire ancestraux ».

Outre Athezza, les deux entrepreneurs se sont associés en 2021 avec la Maison Pichon, manufacture de céramique depuis 1802 à Uzès, à l'arrêt depuis deux ans, et en 2022 avec SOME Slow Concept, spécialisé dans les objets et mobilier de décoration ethnique chic, fabriqués au Maroc.

« On se rend compte qu'aujourd'hui, en France, il y a des entreprises d'une certaine valeur, avec un savoir-faire, mais dont le réseau de distribution est limité, souligne Stéphane Torck. Il y avait une cohérence à reprendre les Toiles du Soleil en raison ce qu'on fait déjà sur la décoration avec Athezza et la Maison Pichon, notamment la capacité à mutualiser nos réseaux commerciaux en France et à l'international. »

Trouver des tisserands

« Les propriétaires Henri et Françoise Quinta, qui ont plus de 70 ans, souhaitaient transmettre l'entreprise, ajoute Jean-Christophe Astruc. Notre parcours, c'est de trouver des entreprises qui ont du potentiel et c'est le cas des Toiles du Soleil, qui est une petite entreprise artisanale de tissage réalisant aujourd'hui moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 25 salariés et une dizaine de personnes sur deux points de vente à Perpignan et Paris (la boutique de Montpellier étant la seule franchise existant, NDLR). »

L'ensemble des salariés a été repris et les deux hommes assurent que la manufacture restera à Saint-Laurent-de-Cerdans, malgré les difficultés à recruter des salariés qualifiés pour une telle destination...

« Notre objectif est de faire grandir la marque et donc d'augmenter la production mais la question est celle des ressources, et notamment des ressources humaines : nous sommes sur des métiers qui disparaissent donc comment trouver des tisserands, les former et les faire monter dans la montagne... », déclare Stéphane Torck.

Architectes, décorateurs, CHR

La stratégie des deux hommes : un développement commercial physique et digital. Ils prévoient ainsi de consolider le réseau de revendeurs multimarque déjà développé par Les Toiles du Soleil et son site internet, mais aussi d'optimiser leur propre réseau de distribution existant (par exemple les 1.600 points de vente Athezza).