Gestion de sinistres : pourquoi le groupe Nicollin rachète l’entreprise francilienne FAST

L'opération a officiellement été scellée à la mi-août et annoncée le 31 août : le groupe montpelliérain Nicollin, connu principalement pour son activité de collecte des déchets, vient de racheter l'entreprise francilienne FAST (basée aux Mureaux), spécialisée dans la gestion opérationnelle des sinistres.

Les équipes de FAST, une quarantaine de salariés, interviennent sur des situations d'incendie, de dégât des eaux, de pollution accidentelle, etc. pour assurer des prestations de mise en sécurité des biens, de décontamination et de remise en état des sites après sinistres. Une activité qui s'adresse aux entreprises industrielles et aux moyennes et grandes sociétés, à la demande des experts missionnés par les compagnies d'assurance.

Aujourd'hui, le Groupe Nicollin, c'est un chiffre d'affaires de 470 millions d'euros en France, 8.500 salariés et trois pôles d'activités : le pôle Environnement (gestion des déchets et propreté urbaine), le pôle Services (nettoyage industriel, sécurité, accueil...) et le pôle Eau (gestion de l'eau, assainissement).

Cette acquisition s'inscrit donc dans la stratégie de développement du groupe Nicollin de se positionner comme référent français du service en offrant une large palette de prestations.

Gagner en compétences

Dans un communiqué, le groupe Nicollin indique travailler depuis près de deux ans sur le développement de prestations liées à la gestion des sinistres, à savoir des interventions rapides 7 jours sur 7 pour sécuriser, nettoyer, décontaminer et réhabiliter tout type d'espaces après sinistre. Les domaines d'intervention couvrent la décontamination après incendie, le sauvetage des biens et matériels, l'assèchement après dégât des eaux et l'expertise humidité.

En l'indisponibilité des dirigeants Olivier Nicollin (président), Guillaume Héritier (DG) et Marc Azahaf (DG de Nicollin Services), Marion Frêche, chargée de communication chez Nicollin, précise que « la société FAST vient renforcer nos expertises et savoir-faire en matière de gestion des sinistres et nous permettra de développer notre implantation sur le périmètre de l'Ile-de-France. Jusqu'à présent, nous avions développé l'activité de gestion des sinistres dans certaines de nos filiales, essentiellement à Lyon et Saint-Etienne. Le rachat de FAST est notre première opération de croissance externe dans ce secteur. Elle nous fait gagner en compétences sur un gros périmètre géographique... Mais nous ambitionnons de déployer cette activité sur l'ensemble du territoire national, et pas forcément par de la croissance externe ».

Selon elle, l'activité de gestion de sinistres ne représente aujourd'hui qu'une part infime du chiffre d'affaires de la filiale Nicollin Services (145 millions d'euros). La société FAST, quant à elle, annonce un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros.

L'entreprise reprend l'ensemble des 40 salariés, et l'entreprise francilienne continuera d'être pilotée par son dirigeant actuel, Yannick Delanoe.