En rachetant Britaniacrest Recycling, Qair met un pied dans les déchets (et leur valorisation énergétique)

Le 14 septembre, Qair, le groupe montpelliérain de production d'énergies renouvelables (projets éoliens, solaires, hydroélectriques et d'hydrogène vert), annonce l'acquisition de l'entreprise britannique Britaniacrest Recycling Ltd. Cette entreprise familiale créée en 1993 et opérant initialement dans le Surrey et le Sussex sur les services de location de bennes et de gestion des déchets pour les particuliers et les entreprises, s'est ensuite développée sur les sujets de recyclage des matériaux. Elle emploie aujourd'hui une centaine de salariés.

Dans un communiqué, Qair l'indique immédiatement : ce rachat lui donne accès à une société de gestion des déchets mais aussi « à tous les droits du projet d'Energy from Waste (EfW) 3Rs (Recycling, Recovery and Renewable Energy Facility, NDLR) situé sur le site Wealden Works de Britaniacrest Recycling, près de Horsham, à moins de 60 km du centre de Londres ».

Premiers MWh en 2026

Ce projet consiste à valoriser les déchets résiduels (qui ne peuvent pas être recyclés, compostés ou réutilisés) pour produire de l'énergie, en alternative à leur enfouissement. Le projet initial de l'installation 3Rs était présenté par Britaniacrest Recycling avec une capacité de traitement de 230.000 tonnes de déchets résiduels par an.

« Qair a l'intention d'offrir à Britaniacrest Recycling un débouché pour la fraction résiduelle non recyclable des déchets et de diversifier ainsi les activités de la société de gestion des déchets via le développement du projet 3Rs, tout en fournissant jusqu'à 23 mégawatts d'électricité baseload, écrit le groupe montpelliérain. Qair vise la clôture financière du projet EfW en 2023 et prévoit que l'usine produira ses premiers mégawattheures en 2026. Le groupe est déjà engagé dans des discussions avancées avec un important entrepreneur EPC (Engineering Procurement and Construction, NDLR). »

Ray Foss, directeur général de Britaniacrest Recycling Ltd, évoque « une décision majeure pour Britaniacrest et Qair. La combinaison des deux entreprises va accélérer la croissance et la diversification de Britaniacrest dans la région ».

700 MW dans le pipe au Royaume-Uni

Cette acquisition va permettre à Qair, qui avait créé une filiale britannique en 2021, de poursuivre ses ambitions au Royaume-Uni, où il détient actuellement « un portefeuille de projets éoliens et photovoltaïques terrestres à différents stades de développement totalisant 700 MW de capacité ». En 2022, Qair a constitué un consortium qui s'est vu attribuer deux projets offshore d'une capacité totale de 2 GW lors de l'appel d'offres ScotWind.

« Cette acquisition représente pour Qair une opportunité de capitaliser sur les solides capacités de l'équipe de Britaniacrest Recycling pour accélérer la croissance de l'entreprise, commente Louis Blanchard, P-dg de Qair. Nous sommes impatients de développer notre premier projet d'électricité baseload, un actif qui réduira l'empreinte carbone de Britaniacrest Recycling et viendra compléter le portefeuille de projets éoliens et solaires du groupe Qair actuellement en cours de développement au Royaume-Uni. »

Qair, actif dans 21 pays (en Europe, Amérique latine, Afrique et Asie) indique qu'il possédera 1 GW d'actifs en exploitation d'ici la fin de l'année 2022.