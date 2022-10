Le groupe Barba sort ses premières baskets en cuir de thon

Il y a un peu plus de deux ans, le groupe Barba, spécialisé dans la transformation des produits de la mer (poissons, thons, espadons, céphalopodes) à Villeneuve-les-Béziers (Hérault), annonçait qu'il allait travailler le cuir de thon pour en faire des chaussures et créer une entreprise dédiée. Aujourd'hui, une première gamme de baskets est sortie et sont en vente.

L'entreprise familiale est installée dans une usine de 6.000 m2 où elle prépare des produits pour les enseignes de la grande distribution, les grossistes distributeurs ou de gros poissonniers. Le groupe, qui emploie 80 personnes en France et 25 dans sa filiale barcelonaise, et le dirigeant indique que le chiffre d'affaires 2022 devrait être de 64 millions d'euros.

« Je voulais valoriser ces déchets de découpe de poissons issu de la consommation, rappelle Hervé Barba, directeur général du Groupe Barba, qui explique que le thon est un poisson-cuir dont la peau est très résistante grâce à un maillage chaotique des fibres et très souple. J'ai proposé au tanneur François Roques (qui dirige la Mégisserie la Molière à Graulhet, NDLR) de travailler dessus. Il a fait deux ans de R&D entre 2016 et 2018, pour mettre au point une formule de tannage, et nous avons fait des tests sur des bracelets notamment. »

Entre temps, la crise sanitaire est passée par là et a un peu ralenti le projet. Mais l'entreprise Maison Pantuna, la marque choisie par les associés (Hervé Barba, son frère et François Roques) est créée en juin 2021.

Fabriquées au Portugal, vendues en ligne

« François Roques a du réseau auprès des grandes marques de mode, déclare aujourd'hui Hervé Barba. Nous avons décidé de lancer une gamme de baskets sneakers et nous sommes rapprochés d'un designer qui a dessiné des best-sellers de marques connues. Elles sont fabriquées dans une usine de chaussures au nord du Portugal. »

Les trois premiers modèles (mixtes) Maison Pantuna sont sortis en septembre et la commercialisation vient d'être lancée, en ligne uniquement : « Il s'agit d'un produit haut de gamme éthique, dont prix de revient est assez élevé, mais on ne voulait pas mettre des prix de vente trop hauts (155, 185 et 205 euros, NDLR), donc nous préférons les circuits courts. Mais on se positionnera bientôt également sur trois boutiques de chaussures à Béziers, Montpellier et Toulouse, de façon à ce que les clients puissent les voir et les toucher avant de les acheter ».

Les baskets sont majoritairement constituées de cuirs traditionnels (veau et agneau), originaires de France et d'Italie, et le cuir de thon sert pour des empiècements colorés.