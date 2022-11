En forte croissance, la division audio de Cabasse Group acquiert son indépendance (et entre en bourse)

Porté par une croissance de 36% en 2021, Cabasse, division audio de Cabasse Group (100 salariés, 30,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021) est sur le point d'acquérir son indépendance. Le 17 octobre dernier, Alain Molinié, le P-dg du groupe montpelliérain, a annoncé officiellement sa volonté d'introduire en bourse sa filiale audio.

« Huit ans après son intégration, Cabasse a tous les atouts pour poursuivre son développement de manière indépendante, d'autant que les deux activités du groupe, audio et domotique, ont aujourd'hui des modèles économiques propres et des stratégies distinctes », a-t-il indiqué.

Retour payant sur investissement

Nouvelle étape donc pour cette marque emblématique fondée en 1950 par Georges Cabasse, physicien et mélomane averti. Passé dans les mains de Canon Europe pendant huit ans, Cabasse a été racheté en 2014 par la société montpelliéraine AwoX, qui deviendra alos Cabasse Group.

Après une première phase de transformation industrielle (rénovation de l'usine de Brest, marketing et design repensés, équipes structurées, SAV renforcé...) qui a duré trois ans, Cabasse, alors éditeur de haut-parleurs de luxe passifs, décide de se positionner sur le segment de l'audio de luxe sans-fil connecté. En 2018, la gamme The Pearl voit le jour, série au design exclusif incluant neuf systèmes d'enceintes connectées.

Liée à l'avènement des formats de haute résolution audio, la stratégie se révèle payante, avec des produits vendus entre 2.000 et 25.000 euros.

« Nous avons investi 12 millions d'euros dans Cabasse mais le pari a été réussi, se félicite aujourd'hui Alain Molinié. Nous avons enregistré une progression de 80% du chiffre d'affaires depuis 2015 (11 millions d'euros en 2021, NDLR) et nous sommes passés d'une marge d'excèdent brut d'exploitation de -30% à +5%. »

Ambitions fortes à l'export

Avec ses quatre gammes (lifestyle, passif classique, home cinéma et intégration) et une centaine de produits à son actif, Cabasse cible une clientèle à la recherche de solutions haut de gamme. Deux à quatre produits sont lancés chaque année. Dernier en date : le Rialto, système audio symbolisant la jonction entre la hi-fi traditionnelle et les technologies sans fil connectées.

Sur un marché mondial de l'audio de luxe, qui pèse 1 milliard d'euros dont 100 millions d'euros pour les solutions sans-fil connectées, Cabasse est convaincu d'avoir sa carte à jouer, voire de s'imposer comme l'un des leaders mondiaux du luxuary audio wireless. Des équipes ont été mises en place en Asie, en Europe centrale et aux Etats-Unis, et les ventes à l'export ont bondi de 70% sur le dernier trimestre.

« Il reste encore pas mal de chemin à faire, la plupart de nos concurrents réalisant 80% de leur chiffre à l'export, concède le P-dg de Cabasse Group. Mais dans cet univers dématérialisé, nous avons toutes les qualités pour réussir : une marque historique, une maîtrise parfaite des technologies d'amplificateur de haut-parleur et de streaming, tout cela dans un design efficace et compact. »

La marque mise sur une croissance annuelle de 15% sur la période 2021-2025, assortie d'une marge normative d'EBITDA de 15% à moyen terme.

Distribution de 50,1% du capital

Pour son projet de scission, Cabasse Group doit soumettre, lors de son assemblée générale le 21 novembre prochain, l'approbation d'un dividende en nature de 50,1% du capital social de Cabasse, soit une action Cabasse pour 5 actions de Cabasse Group. La valeur des actions Cabasse qui seraient attribuées a été fixée à 9,42 euros par action, soit une valorisation de la société de 9,7 millions d'euros.

Si la résolution est adoptée, les actions de Cabasse feront l'objet d'une demande d'inscription sur Euronext Growth.

Un changement de dénomination sociale de Cabasse Group, rebaptisé VEOM Group, sera également soumis aux votes des actionnaires, dans le but de « clarifier la situation pour ne pas créer de confusion ».

VEOM Group devrait alors conserver 49,9% de Cabasse et poursuivre le développement de ses deux divisions dédiées au smart-living : la division Chacon & Dio Home (smart-home) et la division Home et Technologies (solutions de connectivité). Ce sera le second changement de nom en deux ans pour le groupe montpelliérain.