Cargo à voile entre la Méditerranée et Madagascar : Windcoop lève près de 3 millions d’euros en crowdfunding

Le lancement de Windcoop, première compagnie maritime bas carbone en coopérative, avait été fait en juillet dernier par ses fondateurs : la PME gardoise Arcadie, spécialisée dans la production et le négoce d'épices, d'aromates et de plantes bios, le Lorientais Zéphyr & Borée (constructeur de navires de commerce innovants bas carbone, basé à Lorient) et le président d'Enercoop Julien Noé.

Derrière cette compagnie maritime, le projet de construire et d'affréter un cargo porte-conteneurs à voile (85 mètres, une capacité d'une centaine de conteneurs pour un tonnage maximal de 1.400 tonnes et 12 passagers) qui rouvrira une route maritime directe entre Madagascar, où Arcadie s'approvisionne majoritairement en épices, et un port de la Méditerranée française.

Un investissement d'environ 20 millions d'euros est requis et Windcoop avait lancé, en septembre dernier, une campagne de financement participatif pour lever 3 millions d'euros. C'est chose faite : le 12 décembre, Windcoop annonce avoir levé 2,62 millions d'euros auprès de plus de 400 sociétaires, dont Biocoo, et via des investisseurs professionnels, dont Arcadie, Lobodis et Ethiquable.

« Windcoopn c'est la première compagnie maritime bas carbone organisée en coopérative, commente Pierrick de Ronne, président de Biocoop, dans un communiqué. Chez Biocoop, nous avons décidé d'en devenir sociétaire car nous sommes convaincus de l'intérêt de se rassembler, chargeurs, entreprises, consommateurs, pour développer un nouveau modèle économique de fret maritime. Un modèle de transport qui est solidaire, durable et réaliste. »

Dimension sociale et militante

Cette levée de fonds ne représente pas 100% du financement du bateau. En juillet dernier, Matthieu Brunet, le président d'Arcadie, expliquait à La Tribune : « Nous souhaitons sécuriser 30% en capital, soit 6 à 7 millions d'euros, dont 3 millions via le financement participatif. Arcadie investira 2 millions d'euros, et nous ferons également appel à des fonds d'investissement éthiques et solidaires, ainsi qu'à du financement bancaire. Mais notre objectif, c'est que les citoyens aient la majorité, de façon à ce que ce soit un outil au service de la société civile ».

« Cette levée de fonds permet que le bateau soit en grande partie la propriété de la coopérative et donc d'intégrer de manière substantielle des citoyens et des entreprises dans son financement, confirme aujourd'hui Nils Joyeux, président de Windcoop et dirigeant de Zéphyr & Borée. La dimension citoyenne et militante du projet réside notamment dans cet aspect. »

La collecte en financement participatif de Windcoop reste toutefois disponible sur Lita jusqu'au 25 décembre...

Suffisamment d'intentions de la part des chargeurs

« Nous nous réjouissons de l'engouement des chargeurs pour le transport de leurs marchandises sur notre porte-conteneurs, déclare Louise Chopinet, directrice générale de Windcoop. A ce jour, nous disposons de suffisamment d'intentions de la part de chargeurs pour remplir le navire dans le sens France/Madagascar, notamment avec des marchandises de bouche : épices, vanilles, fruits, crevettes, chocolats, ainsi que du textile et des huiles essentielles. »

La première traversée entre la France et Madagascar étant prévue en 2025, Windcoop lancera, début 2023, l'appel d'offres pour la construction du navire auprès des chantiers navals français et européens.