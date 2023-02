Software : le groupe Septeo confirme sa place de leader et vise l’Europe

« Aujourd'hui, nous sommes leader dans les domaine de la proptech et de la legaltech en Europe ». C'est ainsi que le PDG de Septeo Hugues Galambrun commente les résultats annuels du groupe montpelliérain cofondé en 2013 avec Philippe Rivière et Jean-Luc Boixel. Et qu'il dirige seul depuis fin 2020 et l'entrée majoritaire du fonds britannique Hg au capital.

Les chiffres annoncés ce mercredi 22 février par celui qui se revendique « l'un des premier employeurs privés du bassin d'emploi montpelliérain » sont les meilleurs indicateurs de la santé du groupe : un ARR (revenu récurrent annuel) supérieur à 210 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros pour l'année 2022. Ce qui représente une hausse de 30% en un an et surtout le doublement du chiffre d'affaire en seulement trois ans.

Croissance externe et investissement R&D

Quant à la valorisation, elle est annoncée « supérieure à 2 milliards d'euros », correspondant au cumul de l'ensemble des structures du groupe. Car la particularité de Septeo est que le groupe est composé d'une myriade d'entreprises en raison d'une politique de croissance externe assidue. Ainsi, sept entreprises ont été acquises au cours de l'année 2022 : Ingeneo, Foederis, DP logiciels, Softouest, Intelligent Software en France, Flexsoft et Dataconsult en Belgique. Toutes sont hyperspécialisées dans leur domaine, ce qui fait la force de l'éditeur de logiciels professionnels montpelliérain.

« On a cinq grandes divisions : une première division concerne les notaires, une deuxième les avocats et les commissaires de justice (anciennement appelés huissiers), une division est bien sûr consacrée à l'immobilier, une autre aux métiers de l'entreprise, une dernière vise les experts comptables », détaille Hugues Galambrun, PDG et co-fondateur de Septeo.

Une fois les entreprises acquises, elles sont rapidement intégrées, même si certaines conservent leur nom. À ce jour, le groupe dénombre « 2500 salariés » et compte chaque année « entre 500 et 600 nouveaux collaborateurs ». Hugues Galambrun modère la part de ces acquisitions dans la réussite du groupe : « Il ne faut pas s'arrêter à la croissance externe de Septeo, car notre succès est avant tout lié au fait que notre croissance organique est supérieure à la croissance externe. Avec mes deux associés historiques, nous nous sommes attachés dès la création à avoir des fondamentaux solides : les produits, le support client et le commerce ».

Sans oublier la R&D, dans laquelle plus de 30 millions d'euros ont été investis en 2022, soit pas moins de 10% du chiffre d'affaire. Une nécessité pour rester un acteur majeur de la mise à disposition de solutions technologiques à la pointe dans des domaines, l'immobilier et le droit, qui se digitalisent à grande vitesse. Ce que confirme le chef d'entreprise :

« Les résultats sont là parce que les produits collent aux besoins. Nous avons toujours été très attachés à faire des choix R&D les plus novateurs. Hors tout évolue très vite. Aujourd'hui, il faut être capable de piloter les logiciels dans le SaaS*, ce qui demande d'autres compétences. Nous travaillons aussi sur des processus émergeants comme l'intelligence artificielle, notamment pour apporter des solutions adaptées aux métiers du droit et du chiffre qui ont besoin d'aide pour la production de documents ».

Top 10 des éditeurs de logiciels

Le groupe Septeo semble avoir atteint son rythme de croisière et table sur une croissance identique pour les deux prochaines années. Tout en continuant d'étendre son empire avec pragmatisme. Hugues Galambrun reconnaît être peu implanté en dehors du territoire français, à part en Belgique où il estime être « leader dans le domaine du notariat et du légal ». Et à Montréal, « pour adresser l'ensemble du marché canadien mais aussi nord-américain ». Ainsi, l'entrepreneur ne cache pas ses ambitions :

« Septeo a seulement dix ans. Pourtant, tout en étant une boîte de province située à Montpellier dans le sud de la France, nous avons réussi à faire partie du fleuron de l'industrie du software français en quelques années. Nous nous situons désormais dans le top 10 des éditeurs de logiciels français au niveau du chiffre d'affaire. Nous projetons de croître sur le marché européen, notamment sur les marchés de proximité que sont l'Espagne, l'Italie et la Suisse, à travers de nouvelles acquisitions. En contrepartie, nous apportons nos méthodes et nos technologies. Dans chacun de nos domaines, nous voulons être parmi les meilleurs ! »

