Au taquet, Gunboat lance trois modèles de catamarans en 2023

Avec son mât noir articulé s'élevant à 30 mètres de hauteur, sa grande voile de 196 m2, sa longueur hors tout de 20,8 mètres, sa capacité d'accueil de 8 personnes et de deux équipiers..., la sixième version du Gunboat 68 ne passe pas inaperçue dans le port de La Grande-Motte (34).

Mis à l'eau le 14 février dernier, ce petit bijou des mers, tout en carbone résine époxy, s'apprête à prendre le large pour une phase d'essai d'environ cinq semaines, avant sa livraison.

« Son (futur) propriétaire étant passionné de régate, le Gunboat 68.6 est typiquement conçu pour faire de la course croisière de luxe. Il est notamment équipé d'une plateforme hydraulique avec dérives et son mat articulé pilote à 30°, détaille Julien Molinari, skipper Gunboat. En termes de performances, il peut atteindre les 30 nœuds (55 km/h) et lever une coque, comme sur une bateau de course. Mais il peut aussi naviguer au portant à 20 nœuds sans que les personnes à bord ne s'en rendent compte ».

Le catamaran, qui pèse 20 tonnes, aura nécessité plus de 50.000 heures de travail sur le site et mobilisé, du design à la livraison, 80 personnes.

Des unités vendues entre 9 et 20 millions d'euros

Avec le rachat, en 2016, de la marque iconique américaine, Grand Large Yachting (qui détient également les marques Outremer, Allures Yachting et Garcia) a investi entre 7 et 10 millions d'euros afin de relancer les infrastructures de production, s'entourer de nouveaux architectes et designers tout en s'attachant à conserver l'ADN « zéro compromis » de Gunboat.

« Avec Gunboat, nous sommes sur une niche de niche, une expérience de vie, un rêve qui combine performance, légèreté et confort, synthétise Benoît Lebizay, directeur général de la marque. Cette équation nous conduit à aller chercher des technologies issues de la course au large mais aussi du monde de l'aéronautique ».

Depuis 2019, six catamarans de luxe ont été mis à l'eau à La Grande-Motte et cinq sont actuellement en production dans le chantier où travaillent 130 salariés et une trentaine d'intérimaires.

Les unités sont toutes vendues sur plan, avec des délais de livraison s'échelonnant entre 18 à 24 mois ; la clientèle, répartie entre les Etats-Unis et l'Europe, est ainsi prête à débourser entre 9 et 20 millions d'euros pour l'achat d'une « Ferrari des mers ».

Gunboat passe au flybridge

Le succès du Gunboat 68 a conduit le chantier à lancer deux autres modèles innovants, le 72 et le 80, qui seront respectivement mis à l'eau en avril et juillet prochains.

« Jusqu'à présent, nous avions refusé toute compromission avec le marché des catamarans à fly mais la demande de notre client d'avoir un bateau moins testostéroné nous a convaincus. Le résultat est bluffant, confie le dirigeant de Gunboat. Semi-customisé, le Gunboat 72 est doté d'un flybridge, d'une plateforme hydraulique sans dérives et d'un salon extérieur sur le pont avant. Quant au 80, il a été commandé par le multimilliardaire écossais Irvin Laidlow pour ses 80 ans ! C'est un bateau de la démesure, une bête de course qui lève la patte à 14 nœuds en réel. »

Gunboat a d'ailleurs prévu de présenter son 72 pieds au salon Yachting Festival à Cannes, en septembre prochain.

En parallèle, la marque travaille sur un avant projet de catamaran de 70 pieds qui devrait remplacer à termes le 68. Sa livraison est prévue en 2025.

100 à 200 recrutements

Gunboat, qui a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros, ambitionne de passer le cap des 35 millions d'euros cette année.

De son côté, Grand Large Yachting a atteint en 2022 les cent millions d'euros de chiffres d'affaires.

Pour autant, avec ses deux marques, le site grand-mottois commence à saturer. L'entreprise Outremer est d'ailleurs contrainte de ralentir les commandes, d'autant que dans un contexte économique incertain, pricer un bateau livrable dans cinq ans est assez périlleux.

« Outremer module ses carnets de commande à 24/30 mois explique Benoît Lebizay. C'est le bon tempo pour avoir de la visibilité et avancer sur le projet d'extension ».

Grand Large Yachting se dit prêt à investir 15 à 18 millions d'euros pour s'agrandir en lançant une unité du côté de Sète ou de Canet-en-Roussillon. Une fois le site trouvé, l'entreprise envisage de recruter 100 à 200 nouveaux collaborateurs.