Comment Le Chanvre Cévenol veut gagner du terrain sur le segment du CBD

Le 29 décembre dernier, le Conseil d'Etat prononçait l'annulation définitive de l'interdiction de la vente des fleurs et feuilles brutes de chanvre sous toutes leurs formes. La fin d'un imbroglio réglementaire pour la filière CBD qui regroupe quelque 800 producteurs français pour un marché évalué à 500 millions d'euros, dont 300 millions pour les fleurs.

Au pied des Cévennes, dans le bassin alésien, Mathieu Givelet, exploitant de la société Le Chanvre Cévenol (cinq salariés), ne cache pas son soulagement :

« L'annonce du gouvernement va ouvrir progressivement le marché du CBD français, et il faut savoir que jusqu'à présent, 90% du CBD vendu en boutiques spécialisées était importé, souligne-t-il. La nouvelle législation va permettre de récupérer des parts de marché et sans doute de générer plus de collaborations, notamment avec des laboratoires qui étaient encore frileux à l'idée de travailler avec ces produits là. Je suis confiant, le marché du CBD français devrait connaître une belle progression en 2023. »

15.000 plantes sur 3 hectares

Ferme familiale (110 ha dont 28 en vigne) convertie au bio depuis quinze ans, Le Chanvre Cévenol s'est lancé en 2020 dans la culture du chanvre pour en utiliser la fleur, d'abord sur une parcelle test (600 pieds sur 1 ha) dont les retours ont été vite prometteurs.

Les deux frères exploitants, Mathieu et Antonin Givelet, ont dans la foulée, créé un site internet et vendu l'intégralité de la production, soit une petite dizaine de kilos, principalement en fleurs ou en mélange pour infusions.

En 2021, l'entreprise a alors investi 100.000 euros dans du matériel d'irrigation, des machines (séchoirs,...), l'achat de semences ou encore la location d'un hangar.

Depuis, la culture du Chanvre Cévenol est montée en puissance : elle s'étend désormais sur trois hectares, avec 15.000 plantes de sept variétés différentes, toutes enregistrées au catalogue européen. Les fleurs séchées de l'exploitation affichent des taux de CBD de 6%.

Frilosité des banques

En étant l'une des premières à se lancer, malgré un contexte réglementaire alors très flou, la société a pris une longueur d'avance, et la création de sa marque lui a permis de gagner en visibilité.

Avec deux boutiques (Nîmes et Alès) ouvertes en 2022 et une société de distribution qui revend en vrac les fleurs dans une trentaine de CBD shop, Le Chanvre Cévenol a triplé son chiffre d'affaires et passé le cap des 450.000 euros en 2022.

Pour autant, ses projets de s'agrandir, le séchage et le stockage nécessitant des hangars conséquents, n'ont jusqu'à présent pas été soutenus.

« L'aspect légal étant désormais sécurisé, il est à espérer que les établissements financiers se montrent moins frileux sur l'investissement dans le chanvre, relativise Mathieu Givelet. Nous essayons d'obtenir des fonds mais cela prend du temps. »

Huile de massage et sérum visage

Alors que la France est l'un des pays européens les plus consommateurs de CBD et que la demande explose, la gamme cévenole composée d'une dizaine de produits (fleurs, résines, infusions, huiles de CBD) gagne du terrain.

« Cette année, nous souhaitons doubler le nombre de produits : nous travaillons ainsi sur des gummies et des gélules, un secteur très en vogue qui devrait séduire les pharmacies, confie l'exploitant. L'an dernier nous avons fait une collaboration avec un producteur de terrines et mon père a déjà expérimenté du vin au CBD. Nous allons renouveler l'expérience avec d'autres vignerons ainsi que des artisans. En parallèle, nous allons intensifier notre circuit de distribution dans les bureaux de tabac du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et de l'Ardèche. »

L'exploitation, qui commercialise déjà des huiles dans des pharmacies, veut également développer la cosmétique, le CBD ayant des propriétés anti-âge, anti-inflammatoires et apaisantes. Une collaboration avec le laboratoire Phytofrance (basé dans l'Hérualt) va donner lieu au lancement, dès le printemps, d'une gamme d'huile de massage et d'un sérum visage.

« Travailler le chanvre français est une première pour ce laboratoire qui a des normes très élevées mais a été convaincu par notre démarche, se félicite Mathieu Givelet. Chez nous, de la graine au produit fini, toutes les étapes sont traçabilisées et nous attendons cette année la certification bio AB qui concernera la majorité des produits. »

Avec cette diversification qui devrait lui permettre de capter aussi le marché des instituts de beauté, le Chanvre Cévenol ambitionne d'atteindre les 800.000 euros de chiffre d'affaires en 2023.