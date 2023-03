Pourquoi le logiciel de généalogie Heredis cartonne sur le marché allemand

L'entreprise montpelliéraine Heredis est éditrice d'un logiciel de généalogie qui est leader sur le marché français. Créée en 1994 à Montpellier, elle avait été reprise par ses 11 salariés sous le statut de Scop en 2014. Aujourd'hui, elle emploie 21 salariés, qui ont tous développé le télétravail depuis la crise sanitaire, pour un chiffre d'affaires 2022 de 1,4 million d'euros.

Audrey Cavalier, sa gérante, annonce aujourd'hui quelque 700.000 données généalogiques disponibles en accès libre, pour environ 100.000 utilisateurs actifs via le logiciel Heredis ou sa plateforme web, un nombre stable depuis plusieurs années.

« Nous améliorons en permanence le logiciel et les services en ligne mais la nouveauté que nous venons de développer, c'est la fonctionnalité permettant d'utiliser cette base et de mettre en ligne sa propre généalogie depuis un fichier provenant d'un autre outil qu'Heredis », précise-t-elle.

Accessible en mode SaaS, Heredis propose notamment, de manière payante, la fonctionnalité de recherche de cousins, ancêtres ou branches manquant dans un arbre généalogique.

Lire aussiHeredis inaugure ses nouveaux locaux

Des agents commerciaux en Allemagne

Maintenant que le logiciel et la plateforme web sont bien identifiés en France, la Scop accélère sur son déploiement à l'international.

« Le marché anglo-saxon se développe aujourd'hui tout seul, notamment grâce au partenariat que nous avions conclu en 2019 avec FamilySearch (organisme généalogique créé et géré par l'église mormone, très axée sur la famille et donc la généalogie, NDLR), rappelle Audrey Cavalier. Nous avons notamment une fonctionnalité qui permet de connecter son arbre dans Family Search, et nous participons virtuellement à leur salon Roots Tech. »

Heredis visait aussi les marchés espagnol et portugais mais a mis ce développement en stand by, le temps d'asseoir sa notoriété en Allemagne. Car c'est bien ce pays qui, aujourd'hui, présente les indicateurs les plus encourageants et sur lequel Heredis a jeté son dévolu.

"J'ai rencontré le président de toutes les associations de généalogie d'Allemagne et j'ai pris la mesure de leurs besoins, raconte Audrey Cavalier. Nous avons fait une étude qui a révélé que le pays était très propice à cette implantation. La commercialisation y a été un peu ralentie par la crise sanitaire du Covid. Notre produit est bien adapté aux généalogistes allemands et deux personnes nous ont rejoints qui maîtrisent bien le marché allemand et feront les salons de généalogie dans le pays. A partir du 6 mars, nous aurons une équipe d'agents commerciaux sur place, et c'est la première fois que nous serons présent dans un autre pays que la France avec des commerciaux. »

Deux guerres mondiales

Pourquoi l'Allemagne ? Audrey Cavalier voit plusieurs éléments favorables : « Avec les deux guerres mondiales, il n'était pas bien vu de faire de la généalogie en Allemagne, afin de ne pas trop brasser le passé, mais aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et les gens peuvent faire leur généalogie plus sereinement. Il existe plus de 150 associations allemandes de généalogie quand il en existe 250 en France. Les gens s'y intéressent mais avec vingt ans de retard et leurs archives ne sont pas toutes numérisées, contrairement à la France. D'ailleurs, FamilySearch est aussi présente en Allemagne... Et par rapport à nos concurrents, Heredis, avec ses presque trente ans d'expérience, dispose d'outils, de services clients, de fonctionnalités. Nous avons de l'avance. Aujourd'hui, l'Allemagne est déjà notre 2e marché après la France, et a dépassé le marché anglo-saxon ».

Toujours en lien avec les deux guerres qui ont secoué l'Europe, Heredis vient de lancer, en France mais aussi pour les marchés germanophone et anglophone, un service de recherche destinés aux personnes qui seraient bloquées sur un acte car illisible ou introuvable.

« Cela représente 30 à 40% de nos utilisateurs qui ont besoin qu'on les aide à lever des verrous, souligne Audrey Cavalier. Cela demande par exemple des compétences de paléographie et nous avons, dans notre équipe, trois généalogistes diplômés. C'est un gros succès. Nous l'avons d'abord lancé en France en octobre 2022, et puis fin janvier 2023 en Allemagne et dans les pays anglo-saxons. Les Américains ont, pour beaucoup, des racines européennes, notamment françaises, et nous pouvons ainsi les aider sur des prestations de recherche, de transcription et de traduction. Et c'est la même chose pour les Allemands. »

Pas d'indicateurs dans le rouge

L'entreprise a elle aussi subi la crise, la généalogie n'étant pas un produit pas de première nécessité : « Nous avons enregistré une baisse du chiffre d'affaires en France mais à l'inverse, nous avons doublé notre chiffre d'affaires en Allemagne en janvier 2023 par rapport à 2022, et nous avions triplé pendant les fêtes de Noël 2022 ».

« Mais c'est une crise qu'on va passer, il n'y a pas d'indicateurs dans le rouge, et ils sont au vert en l'Allemagne qui est clairement aujourd'hui un relais de croissance pour Heredis, note la gérante. Nous avons une équipe stable. Peut-être recruterons-nous quelqu'un pour le marketing. »

La PME a conservé ses locaux mais en loue une partie car ses besoins sont moindres avec le télétravail. Si elle n'a pas de PGE à rembourser, la Scop pourrait aller chercher du financement auprès de la Confédération générale des Scop pour booster son activité commerciale outre-Rhin.