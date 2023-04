Reconditionnement : pourquoi Recyc-Matelas Europe rachète Ecomatelas

L'une fait du réemploi, c'est à dire qu'elle reconditionne des matelas pour leur donner une seconde vie. L'autre fait du recyclage de matelas, c'est à dire qu'elle les démantèle et valorise les matières qui en sont issues (mousses, ressorts, latex, etc.) pour une utilisation dans la fabrication d'autres produits. Les deux viennent de se rapprocher par le rachat de la première, Ecomatelas, par la seconde, Recyc-Matelas Europe, via une prise de participation majoritaire (non communiquée).

Fondée en 2017 à Saint-Aunès (Hérault) par Jérémie Adjedj, Ecomatelas reconditionne des matelas issus des fins de série de marques de literie ou des renouvellements de complexes hôteliers. Le reconditionnement s'opère en cinq étapes : déshabillage du matelas pour ne garder que mousse, latex et mémoire de forme, taille de la mousse affaissée en surface, assemblage de matière pour avoir un matelas plus ou moins épais et haut de gamme, désinfection thermique dans des étuves industrielles, et rhabillage. Depuis sa création, Ecomatelas (9 salariés) revendique 60.000 matelas collectés pour 40.000 reconditionnés et vendus, pour un chiffre d'affaires 2022 de 1,5 millions d'euros.

Créée en 2010 par Jérémy Settbon et Franck Berrebi, Recyc-Matelas Europe (environ 250 salariés), dont le siège social est à Neuilly (Hauts-de-Seine), opère aujourd'hui à travers quatre sites en France - Gargenville (Yvelines), Langon (Gironde), Toul (Meurthe-et-Moselle), Mortagne (Vendée) - et un en Belgique, et annonce avoir « traité 26.000 tonnes de matelas en fin de vie en 2022 ».

Une 2e ligne de production en région parisienne

Avec cette opération de rachat, les deux entreprises revendiquent une complémentarité qui va leur permettre de répondre aux attentes de la filière, et notamment à celles de l'éco-organisme Ecomaison, spécialiste de la collecte et du recyclage de mobilier qui promeut le réemploi comme mode premier de traitement des déchets.

« Ce partenariat avec Ecomatelas nous offre une forte complémentarité stratégique, déclare Jérémy Settbon, président de Recyc-Matelas Europe. Grâce à cette acquisition, Recyc-Matelas Europe devient un acteur complètement intégré de l'économie circulaire. »

Jérémie Adjedj renchérit sur la professionnalisation de la chaîne de production d'Ecomatelas : « Au-delà des gisements que nous allons pouvoir partager pour la collecte de matelas, ce rapprochement va permettre à Ecomatelas d'accélérer son déploiement grâce au savoir-faire industriel historique de Recyc-Matelas Europe. D'abord par des financements puisque Recyc-Matelas Europe mobilise déjà 300.000 euros pour que nous installions une 2e ligne de production en région parisienne début 2024, ainsi qu'une boutique, mais aussi en nous faisant bénéficier de leurs compétences industrielles pour industrialiser nos savoir-faire artisanaux et ainsi passer à des cadences et des productions supérieures ».

3,6 millions d'euros en 2025

Le dirigeant d'Ecomatelas annonce également enrichir son offre avec une nouvelle gamme de matelas : « Cette acquisition nous permet de garantir notre approvisionnement sur différentes matières, notamment les ressorts ensachés pour faire les premiers matelas à ressorts ensachés reconditionnés ».

Dans sa trajectoire de croissance, Jérémie Adjedj vise les 1,9 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2023, 2,7 millions en 2024 et 3,6 millions en 2025. Aujourd'hui, 60% de ses ventes se réalisent sur le web.

Des ambitions qui vont l'amener à étoffer ses équipes : « Nous venons de recruter un chef d'atelier, nous allons recruter un commercial pour développer le segment BtoB et un chargé marketing web, et nous aurons besoin de trois personnes pour la boutique parisienne et d'une dizaine pour le site de production parisien ».