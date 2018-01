Depuis le Mas numérique, Vivelys fait 70 % de son CA à l'export

Rachetée il y a trois ans par le groupe Oeneo (CA 2017 : 135,7 M€), la société Vivelys met son service de R&D, basé au Mas numérique à Villeneuve-lès-Maguelone (34), au service de ses clients et les accompagne dans leurs processus de récolte et de vinification.

Depuis, Vivelys s'est étendu dans tous les domaines viticoles du monde, réalise 70 % de son CA à l'export et emploie une soixantaine de personnes.

"Nous avons une véritable filiale aux Etats-Unis, en plein dans la Napa Valley, et des équipes locales au Chili, en Argentine et en Australie. Les expérimentations et recherches se font dans une cave spécifique au Mas numérique. On se tourne de plus en plus vers l'Asie et la Chine, qui veut monter en qualité sur ses terres viticoles."