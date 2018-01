Millésime Bio : Terroirs Vivants surfe sur un marché en plein boom

Le vin bio en Occitanie, c'est 27 000 ha et une accélération des conversions vers ce mode de production. Il faut dire que la première région viticole mondiale est aussi la plus productrice de bio. Et les perspectives apparaissent au vert pour la filière alors que la France est la première consommatrice de vin bio au monde (+ 20 % de croissance sur ce marché en sept ans).

Dans ce contexte, Millésime Bio se vante de regrouper plus de 40 % de l'offre française, plus de 1 000 exposants (dont 35 % régionaux) et presque 5 000 visiteurs (les pré-inscriptions seraient en hausse de 20 % sur cette édition 2018). Une locomotive pour booster la visibilité des entreprises régionales ?

L'Occitanie joue sa carte bio

Pour l'inauguration, la présidente Carole Delga, a salué le retour du salon sur ses terres languedociennes et rappeler l'implication de la Région dans la filière.

"1 M€ ont été attribué en 2017 pour soutenir la plantation de vignes nouvelles, a-t-elle déclaré. L'Agence économique est aussi signataire d'une convention avec quatre interprofessions viticoles, pour mener des actions communes. La préservation du foncier agricole est un enjeu majeur de notre grande Région." "La production bio est un atout de développement économique pour le territoire, affirme de son côté Denis Carretier, le président de la Chambre d'agriculture régionale. Un de nos défis est de faire collaborer toute la filière."

Bio is business

Selon plusieurs producteurs du salon, Millésime Bio est un temps fort pour la commercialisation, car des acheteurs du monde entier viennent y faire leurs courses.

"On est vraiment un salon pour les professionnels, détaille Nicolas Richarme, président de la Commission de Millésime Bio. Le marché des vins biologiques, c'est 41 % de vente directe, 23 % de cavistes, 19 % de magasins spécialisés et 14 % pour la GD. Ce n'est pas beaucoup, mais si le secteur est rémunérateur, il n'y a pas de raison que cette part n'augmente pas comme le reste du marché qui évolue en moyenne de 18 à 20 % par an."

Terroirs Vivants, basée à Montpellier, surfe sur cet engouement pour le bio et affiche une croissance annuelle de 15 à 20 % - et plus de 6 M€ de CA. Créée en 1983 par Jacques Frelin, la société est un acteur majeur du négoce en vins bio.

Elle travaille avec une quarantaine de producteurs, dont environ 28 en Occitanie, et propose des services allant de la sélection de parcelles à la vente en passant par le vinification avec ses œnologues.

Terroirs Vivants exporte 40 % de ses 3,5 millions de bouteilles vendues annuellement, une part en baisse, car le marché français se dynamise.

"Nous vendons essentiellement en magasin bio spécialisés, l'effet de mode semble un peu passé auprès de la grande distribution qui est moins présente sur le salon, avance Magali Weiss, responsable marketing chez Terroirs Vivants."

L'entreprise le promet, si elle avait le double de sa production, elle le vendrait. De quoi donner une petite idée de la demande.