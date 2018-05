Une cave signée Rudy Ricciotti en Pic Saint Loup

La démarche n'est pas banale. Pour la conception et la réalisation de son chai de vinification, Fabrice Bonmarchand, néo-vigneron installé depuis 2011 en Pic Saint Loup, a fait le pari audacieux de faire appel à un grand nom de l'architecture en France : Rudy Ricciotti, créateur, entre autres, du Mucem à Marseille, du stade Jean Bouin à Paris ou encore du Mémorial du Camp de Rivesaltes.

Le jeune vigneron n'en est pas à sa première audace. Après une première vie dans le BTP, à la tête d'un bureau d'études, Fabrice Bonmarchand engage une reconversion professionnelle en achetant ses premiers ha de vigne à Lauret au cœur de l'AOP Pic Saint Loup.

« Plus que le vin, ce sont la beauté du paysage face à l'Hortus et la sérénité qui s'en dégage qui m'ont décidé à tenter cette aventure », confie-t-il.

Avec un vignoble qui compte aujourd'hui 15 ha, conduits en agriculture biologique, le domaine de l'Oncle s'est orienté dans une démarche résolument tournée vers l'œnotourisme.

« Mon projet, c'est de vendre la plus grosse partie de mes vins sur place à Lauret. L'idée est donc de faire venir du monde, d'où la construction de cet ensemble architectural, qui n'est pas seulement un lieu de production, mais aussi un espace d'accueil et de réception », a-t-il indiqué lors de l'inauguration vendredi 18 mai, en présence d'un parterre d'élus et de son ami Rudy Ricciotti.