L’industriel Pro Sain se lance dans la culture biologique maraîchère

« Se rapprocher du monde agricole », telle est l'ambition de Pro Sain, installée à Bages (66) et spécialiste des conserves de fruits et légumes biologiques, et de son dirigeant Brooks Wallin, à travers l'achat de deux parcelles sur le bord du Tech à Argelès-sur-Mer (66).

Les terrains agricoles, d'une superficie totale de 10 ha, vont permettre à l'entreprise de disposer d'une « vitrine, un laboratoire pour de la production maraîchère, notamment en permaculture », explique Brooks Wallin qui a repris cette entreprise familiale en 2004.

L'entreprise est actuellement en phase de recrutement d'un chef de culture. La production biologique devrait être lancée dès l'été 2019, selon Brooks Wallin.

« Cet achat est en quelque sorte un retour aux sources, souligne Brooks Wallin. Cette société a été créée en 1968 par Maurice Lescastreyres, agriculteur catalan, visionnaire et précurseur, et qui a dès le départ mis en avant la qualité des produits biologiques de qualité, nobles et bruts. »

Contrats longs avec les producteurs

« La société fut l'une des premières à obtenir la certification ABF (agriculture biologique française, NDLR), dans les années 1970 », rappelle Stéphane Jagneaux, directeur marketing de Pro Sain.

Cinquante ans d'histoire culinaire qui sont célébrés chez Pro Sain du 2 au 7 octobre. Au programme : journées portes ouvertes institutionnelles et grand public, tournées de Food truck, jeux concours.

Fort d'une cinquantaine de salariés à Bages, Pro Sain a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 18,2 M€ (15,6 M€ en 2016).

« L'activité reste assez soutenue grâce à un réseau de plus en plus grand de magasins bio spécialisés et à des prix d'achat fixes, favorisés par des contrats de trois à cinq ans signés avec les producteurs pour les aider à stabiliser leurs productions », commente Brooks Wallin qui vise 19,5 M€ en 2018.

Chaque année, environ 4 500 tonnes de produits finis (fruits et légumes) sortent du site de production de Pro Sain qui travaille uniquement avec des agriculteurs français, majoritairement installés dans ex-Languedoc-Roussillon et dans les Pyrénées-Orientales.