Les Côtes du Rhône misent désormais, aussi, sur le vin blanc

Plus qu'un changement de culture, c'est un changement culturel auquel sont appelés les vignerons de Côtes du Rhône.

« Dans la plupart des pays dits occidentaux, on consomme moins de viande rouge. Les jeunes, sur le plan mondial, préfèrent les vins légers aux vins tanniques qui sont moins compris... On doit s'adapter et cela passe par le développement des vins blancs », explique Michel Chapoutier, le président d'Inter Rhône, l'interprofession des AOC Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône.