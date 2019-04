Semences potagères : AsteraSeed se diversifie

Basée à Lasserre-de-Prouille (11), la société AsteraSeed (25 salariés) créée en 2011 par Françoise Falip et spécialisée dans la production de semences potagères, enregistre depuis sept ans une croissance continue et régulière, de l'ordre de 5 à 8 % par an.

« AsteraSeed est une PME qui est partie de zéro pour arriver aujourd'hui à un prévisionnel de 7M € de chiffre d'affaires », se félicite Daniel Pujol, président d'AsteraSeed, entré au capital de la société en 2014.

Avec à sa tête deux coactionnaires qui ont chacun plus de trente ans d'expérience dans la production de semences potagères, AsteraSeed a su se hisser parmi les leaders mondiaux, notamment dans le domaine de la carotte et du persil.

Un réseau de 300 agriculteurs multiplicateurs

Une réussite et un développement amplifiés dès 2014 par le rattachement au siège social de l'EARL Joli Cœur (exploitation française de 380 ha, spécialisée dans la production de semences potagères) et d'Innovaseed, département R&D.

« Nous nous inscrivons dans un cursus qui va de la création variétale à la distribution du produit final, synthétise Daniel Pujol. Notre département R&D vise à adapter aux évolutions environnementales les techniques...