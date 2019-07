La Brasserie des Canaux investit dans un outil de production

Des Costières de Nîmes à la bière artisanale, il n'y a qu'un pas franchi par Florence Maynadier, maitre de chai et chef de culture pendant dix ans au Domaine Mas Marignane. En 2017, suite à une rencontre avec un brasseur, elle a proposé à Pierre Carrière, le propriétaire du Domaine, d'étendre leur activité.

"Le Mas Marignane est une propriété familiale exploitant 25 ha de vignes. Après des années de viticulture passionnée, j'avais envie de me lancer dans une nouvelle aventure et Pierre Carrière m'a soutenue dans ce projet. L'idée est de vraiment pouvoir associer le milieu du vin et de la bière", explique Florence Maynadier, gérante de la Brasserie des Canaux, créée en octobre 2018.

Après avoir investi dans du matériel et monté un hangar, les deux associés ont élaboré des recettes de bière, réalisé des essais en microbrassage avant de faire brasser leur bière par des partenaires installés à Aubagne (13). De là est née la Vintage Brew, déclinée en blonde, blanche et ambrée.

"L'expression vintage fait référence au millésime. Pour cette première cuvée, nous avons travaillé sur des bières classiques, aux arômes intenses et aux saveurs équilibrées. Notes de miel et de biscuit pour la blonde, arômes épicés et floraux pour la blanche, arômes maltés de caramel pour l'ambrée. Avec Pierre, nous sommes complémentaires : il aime les goûts affirmés et moi j'apporte une touche plus féminine", détaille Florence Maynadier.