Vin : Gérard Bertrand poursuit son engagement dans la défense du bio

Pionnier de la biodynamie dans le monde et premier producteur en France pour ses vins bio, Gérard Bertrand poursuit son engagement dans la défense de l'agriculture biologique en développant des partenariats (26 en 2018) avec les vignerons ou les caves coopératives.

Le 6 septembre dernier, le groupe a officialisé la signature d'un partenariat décennal avec la cave Héraclès, plus grande cave coopérative de vins bio en France, située à Codognan dans le Gard.

Engagée dans la production bio depuis 1994, la cave Héraclès regroupe 70 vignerons et réalise 80 % de sa production en bio. En croissance constante, la coopérative, dont la capacité de vinification est de 90 000 hectolitres, devrait réaliser cette année un chiffre d'affaires de près de 9 M€. En 2018, elle a investi plus de 15 M€ dans un outil de production de pointe, véritable cave connectée 4.0.

Collaboration rapprochée, transfert d'expertise sur la conduite des vignobles, co-pilotage des vinifications... Les deux partenaires ont dressé un cahier des charges précis pour assurer la production de vins bios, en conversion bio et sans sulfite, commercialisés respectivement sous les marques Autrement, Change et Naturae.

Précurseur de la viticulture biologique et de la biodynamie qu'il pratique sur ses 15 domaines (d'ici 2023, toutes les parcelles auront accompli leur conversion), le groupe Gérard Bertrand (305 salariés) exporte son vin dans 171 pays.

Malgré la conjoncture (Brexit, rapports commerciaux avec les USA,...) le groupe annonçait fin août une croissance à l'export de 17 % sur un marché représentant désormais 55 % du chiffre d'affaires (CA 130M€ en 2018).

"Notre croissance est portée par les vins bio en Europe et les rosés qui poursuivent leur croissance en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Canada et même en Asie, observe le vigneron négociant. C'est une opportunité car notre région produit deux fois plus de rosés qu'en Provence et leur qualité est reconnue. Cette année, nous allons dépasser les 3 millions de caisses (de 12, ndlr) et continuer de nous développer sur la frange de vins premiums."