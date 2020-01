Senfas investit pour sa croissance dans le frais

Avec une croissance annuelle à deux chiffres, l'industriel agroalimentaire Senfas, qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 30 M€, surfe sur un marché porteur, le bio. Pour assurer le développement de ses gammes végétales bio, sans gluten et vegan, la PME gardoise (70 salariés), implantée à Saint-Privat-des-Vieux, a investi en 2018 près de 7 M€ afin de rénover ses ateliers de production (4 000 m2) et créer, non loin de là, à Méjannes-lès-Alès, un bâtiment (3 500 m2) dédié aux services administratifs et support.

Déjà doté de deux outils très performants, Senfas, qui dispose d'une réserve foncière importante, projette d'ici la fin de l'année de s'agrandir. Le site de Méjannes-lès-Alès devrait ainsi doubler sa surface et celui de Saint-Privat gagner 1 000 m2. Le coût de l'investissement est estimé entre 5 à 6 M€.

"Senfas est en pleine croissance. Après nous être spécialisés dans les plats cuisinés appertisés labellisés bio, nous attaquons le marché du frais. Nous visons les 40 M€ de CA en 2020", explique Michel d'Ozenay, fondateur et P-dg de Senfas.

Une certification IFS en cours

Dès 1987, Senfas s'est lancée sur le créneau des produits végétaux et depuis, pour assurer sa position et conforter la demande de ses clients, l'entreprise n'a cessé d'étoffer son offre : terrines et rillettes végétales, tapenades, caviars d'aubergine, condiments, crème de graines... La société lance de nouvelles gammes de produits chaque année.

L'un des derniers en date : le Veg'gras, alternative vegan pour remplacer le foie gras, élaboré sans huile de palme ni gluten, qui a été élu produit de l'année par le site internet bioalaune. Mais le produit phare de la société reste sa galette végétale qui vient d'intégrer le rayon frais des distributeurs. Une gamme de huit galettes à poêler, à base de sarrasin, millet, riz ou boulgour.

"Il y a une vraie appétence de la clientèle pour les produits frais qui ont une durée de vie moins longue mais de meilleures propriétés organoleptiques, assure le P-dg. Notre département R&D travaille sur la transformation des produits pour le frais. Nous allons d'ailleurs prochainement lancer de la rillette végétale. Afin de garantir des produits sûrs et sains pour leur commercialisation, nous avons fait les démarches pour obtenir la certification IFS Food, norme internationale pour la sécurité des aliments, que nous devrions recevoir d'ici deux mois."

Vers un déploiement à l'international

Avec quelque 300 références, Senfas commercialise ses produits sous sa propre marque dans les réseaux spécialisés et sous marque de distributeurs en grande distribution (50% du CA). Attestée ESR, la société a également une activité de sourcing et de distribution de matières premières et d'ingrédients bio auprès des artisans, transformateurs et industriels bio.

"Notre stratégie est de continuer à nous développer sur la MDD (marque de distributeur, ndlr) et le réseau spécialisé. Nous sommes présents dans 700 magasins, majoritairement en France, avec une timide approche en Belgique et en Espagne. Mais nous envisageons, à moyen terme, de nous positionner à l'international, nous avons d'ailleurs été approchés par des distributeurs étrangers. Des négociations sont en cours", confie Michel d'Ozenay.

Administrateur OCEBIO et expert à l'INAO, l'entrepreneur s'est vu décerné, en juillet 2019, la médaille du mérite agricole « récompense de son engagement dans la promotion et l'encadrement du bio ».