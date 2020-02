Vin : les 3 interprofessions adoptent une bannière commune à Wine Paris

L'union fait la force. Les trois interprofessions viticoles régionales s'en disent aujourd'hui convaincues et présentent un front uni sur le salon Wine Paris qui se tient jusqu'au 12 février au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. InterOc, le CIVL et le CIVR ont adopté la bannière commune "South of France Wines" pour rassembler sur 2 000 m2 de stand les 400 vignerons et entreprises du Languedoc Roussillon, en position centrale dans un des halls du parc des expositions.

Gagner en lisibilité

"Nous avons une extraordinaire diversité de terroirs qui nous permet de produire une palette exceptionnelle de produits : des vins de cépage aux vins d'appellation en passant par les effervescents et les vins doux naturels. Cette mixité de production n'a pas facilité le regroupement, la région a souvent été éclatée mais aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre, c'est la première fois que nous sommes tous ensemble, sous une même bannière South of France Wine. Et le mois prochain, il en sera de même sur le salon Prowein à Düsseldorf. Ce regroupement sous une même identité nous donne de la lisibilité et de la cohérence pour faire connaître la révolution qualitative qui a été conduite dans ce vignoble depuis une trentaine d'année", ont annoncé de concert Miren de Lorgeril, Jacques Gravegeal et Stéphane Zanella, les représentants des trois interprofessions viticoles lors d'une conférence de presse le 10 février sur le salon.

Des rencontres vigneronnes en 2021

Avec 2 000 m2 d'espace d'exposition, le Languedoc-Roussillon est la région viticole qui occupe la plus grande surface d'exposition sur Wine Paris, qui a succédé au salon Vinisud, organisé jusqu'en 2018 à Montpellier, en s'agglomérant au salon Vinovision. Et cette année pour la première fois, Vinexpo s'est joint à Wine Paris donnant à cette manifestation une ampleur nouvelle, susceptible de concurrencer l'hégémonique Prowein.

"La fin de Vinisud à Montpellier a suscité de la frustration chez certains, mais nous réfléchissons à une autre manifestation en région car les clients veulent venir voir les vignerons, les vignes et paysages, et découvrir notre art de vivre. Nous ne vendons pas que du vin, nous vendons une histoire, un territoire, des paysages, un patrimoine. Il y a une grande soif pour ces produits d'oenotourisme. Nous allons mettre sur pied pour 2021 des rencontres vigneronnes en Languedoc-Roussillon pour mettre en avant le bouillonnement d'opérateurs dans notre région : il y a des jeunes qui s'installent, des vignerons qui innovent. C'est ça le phénomène Languedoc", a annoncé Miren de Lorgeril, présidente du CIVL.

"Carton plein"

Sur le salon, les entreprises semblent satisfaites : "On fait carton plein. Nous sommes 6 personnes sur le stand et nous n'avons pas arrêté. C'est un bon salon. J'espère qu'il va s'imposer pour les acheteurs européens et que nous n'irons Prowein que pour le grand export", témoigne Claude Vialade des Domaines Auriol.

Producteur négociant à Faugères, Fabien Pujol est tout aussi enchanté : "J'ai déjà vu 15 nouveaux prospects, principalement d'Europe du Nord. Wine Paris est une bonne alternative à Prowein qui devient trop gros, les acheteurs n'ont pas le temps de faire tous les pays. Il y a une vraie place pour Wine Paris, qui se tient à une bonne date, avant Prowein, à un moment où les contrats se mettent en place", confie-t-il.