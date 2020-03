Les exploitants agricoles s’inquiètent de la difficulté à trouver de la main d’œuvre

Les travaux des champs et les premières récoltes démarrent... Après avoir échangé avec le ministère de l'Agriculture, la FNSEA « a confirmé que les activités agricoles ne sont pas concernées par les restrictions d'activité », la fourniture de produits agricoles et alimentaires étant une priorité absolue.

Dans l'Hérault, le recrutement pour la récolte des asperges avait déjà été fait. Mais pour la cueillette des fraises qui va bientôt débuter, les exploitants agricoles se heurtent à un problème : habituellement, ils font appel à une main d'œuvre majoritairement espagnole ou marocaine. Sauf qu'aujourd'hui, les frontières sont fermées et les travailleurs ne pourront répondre à l'appel.

« A l'heure des fermetures de frontières, des mesures d'incitation à l'emploi et des assouplissements administratifs en agriculture sont nécessaires et urgente », estime le syndicat au niveau national.

A Montpellier, une réunion a été organisée par le préfet de l'Hérault le 19 mars pour faire un état de la situation.

« Nous avons compté une quarantaine d'entreprises agricoles, en dehors des coopératives, qui vont avoir besoin de 300 saisonniers pour mars-avril, essentiellement pour la cueillette fraises qui démarre, déclare Jérôme Despey, le président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault (également secrétaire général de la FNSEA). Or on ne peut pas mobiliser les étudiants qui ne sont pas en vacances. Pour l'instant, en réponse, un dispositif est créé entre la Chambre d'agriculture de l'Hérault et Pôle Emploi pour pourvoir au recrutement. J'ai toutefois des doutes sur l'efficacité de ce dispositif, ça va être difficile de trouver des personnes sur lesquelles les exploitants agricoles pourront compter durablement. Nous étudions d'autres possibilités : les stagiaires de la formation professionnelle qui ne sont aujourd'hui plus en stage et la création d'une plate-forme de mise en relation pour lancer un appel à recrutement. »

La filière agricole pointe un autre problème qui pourrait avoir d'importantes répercussions : l'arrivée massive de produits agricoles en provenance d'Espagne « à des prix prédateurs », s'inquiète Jérôme Despey.

« La CCI de l'Hérault a envoyé cet après-midi (le 19 mars donc, NDLR) un message aux acteurs des grandes et moyennes surfaces pour qu'ils jouent la solidarité et favorisent l'approvisionnement de proximité », annonce-t-il.

Par ailleurs, le président de la chambre d'agriculture évoque une problématique majeure qui monte en puissance : la capacité des entreprises de logistique (transport, emballage, etc.) à poursuivre leur activité.

« On observe de plus en plus d'entreprises qui font jouer les dispositifs de chômage partiel et tournent à régime réduit ou qui ferment, ce qui commence à poser problème pour emballer et acheminer nos marchandises, explique Jérôme Despey. Par exemple, des producteurs laitiers utilisent des moules à fromages fabriqués à Villefranche-sur-Saône et n'ont pas de solution de transport pour les récupérer... C'est pour ça que le ministre Bruno Le Maire martèle qu'il faut tout faire pour continuer l'activité économique. Des contacts ont été pris avec la Fédération nationale des transports. Une réunion portant sur cette problématique est prévue avec le préfet... »