Fruits et légumes : la plate-forme Saint-Charles International s’adapte à la crise du Covid-19

Quels sont les volumes de fruits et légumes qui transitent habituellement par la plate-forme Saint-Charles International ? Combien d'entreprises et de salariés travaillent sur le site ?

« La plate-forme voit transiter 1,768 million de tonnes de fruits et légumes par an, dont 1,15 million de tonnes en provenance d'Espagne et 450 000 tonnes du Maroc, mais aussi de tout le Maghreb, de l'Afrique du sud, d'Italie, et de la France dont les Pyrénées-Orientales. Cette marchandise part ensuite approvisionner pour 60 % le marché national français et pour 40 % les marchés européens dont l'Allemagne, la Suisse ou l'Italie. Sur le site, 150 entreprises de commerce, transport et logistique sont installées, soit 2 200 personnes qui y travaillent. Nous sommes le premier maillon de la chaîne, les produits étant ensuite achetés par des grossistes, qui revendront à la grande distribution, à de petits détaillants, à la restauration collective ou aux hôtels-restaurants. »

Comment la crise du Covid-19 affecte-t-elle la plate-forme ?

« La crise a d'abord touché l'Italie. Comme c'est un marché export sur lequel on travaille beaucoup, on reçoit des chauffeurs italiens. Ça a donc été les premiers impacts. Du coup, nous avons mis en place des protocoles sur la plate-forme dès février, et organisé une task-force avec la Direccte ou l'Agence régionale de santé, avec des mesures de sécurité pour l'accueil des chauffeurs et pour le chargement et le déchargement des marchandises. Nous avions des stocks de masques et de solution hydroalcoolique. Par ailleurs, il faut préciser que les entreprises de l'agroalimentaires sont habituées à respecter des normes.... Aujourd'hui, nous sommes touchés par deux choses : des problèmes pour assurer les récoltes et des difficultés logistiques en Espagne, certains chauffeurs refusant de traverser l'Espagne. Autre difficulté majeure : la difficulté pour les transporteurs du retour à vide de leurs camions. Sur les flux Sud-Nord, les camions sont pleins de fruits et légumes, et jusqu'alors, les flux Nord-Sud se faisaient avec des matériaux de l'industrie ou du commerce. Mais aujourd'hui, avec les mesures de confinement et l'arrêt des activités non essentielles, plus rien ne transite. Résultat : le coût de transport à la montée est plus important car le transporteur tient compte du retour à vide. Ça représente 20 à 50 % d'augmentation, et tôt ou tard ça se retrouvera sur le prix des fruits et légumes chez le consommateur. »