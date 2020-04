Agrivoltaïsme et défi climatique : ITK et Sun’Agri accélèrent encore

Le premier démonstrateur agrivoltaïque dynamique de Sun'Agri a été inauguré, en novembre 2018, sur le Domaine de Nidolères, à Tresserre dans les Pyrénées-Orientales. (Crédits : Sun'R)

Sun’Agri, pionnier de l’agrivoltaïsme dynamique, et ITK, spécialiste montpeliérain en agri-intelligence et éditeur d'outils agronomiques d'aide à la décision, signent un partenariat de coopération industrielle et commerciale en faveur de l’adaptation de l'agriculture face aux changements climatiques. Elles créent ainsi une synergie inédite entre photovoltaïsme et agriculture de précision.