Glaces artisanales : la Fabrique du Sud au ralenti mais prête pour l'été

C'est une première pour La Fabrique du Sud, implantée à Carcassonne (11) : à l'approche de la saison estivale, toutes les machines de la coopérative audoise sont à l'arrêt depuis sept jours. Et la situation devrait au moins se poursuivre jusqu'à la fin de semaine.

« Depuis l'annonce du confinement, les commandes en cours ont été honorées par la GMS (grandes et moyennes surfaces - ndlr), mais du côté des consommateurs, la peur de la pénurie a engendré une ruée sur les produits de première nécessité. Or la glace est un produit plaisir, non une priorité. Comme nous avions du stock, nous avons préféré jouer la prudence », confie Christophe Barbier, président de la scop Fabrique du Sud qui commercialise ses glaces sous la marque La Belle Aude.