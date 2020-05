Futura Gaïa lève 2,5 M€ pour développer ses fermes agricoles verticales

Futura Gaïa est née en avril 2019 à Rodilhan (30) dans un vieux mas agricole. A l'origine, Pascal Thomas et Nicolas Ceccaldi. Le premier est un Nîmois formé en école d'ingénieurs en tech dont le parcours l'a mené de chez Orange au Pages Jaunes. Le second a un profil de commercial et d'entrepreneur, ayant notamment passé dix ans chez Apple.

C'est en observant la culture de fraises en biostimulation au Canada, où sa fille travaille, que Pascal Thomas s'intéresse au modèle de culture consistant à faire pousser des plantes en intérieur et en lumière artificielle, sans pesticides. Ce qui, assure-t-il, « donne des produits avec de très bonnes qualités gustatives et nutritives ».

Sur d'anciennes friches industrielles

Les deux hommes embarquent dans l'aventure la fille de Pascal Thomas, ingénieur en biotechnologie, ainsi qu'un docteur en agronomie. Ils mettent au point un système d'agriculture verticale de précision, en sol vivant utilisant du terreau, et en environnement climatique contrôlé, se traduisant par des fermes agricoles verticales périurbaines.