La Région Occitanie au secours de sa viticulture

Traitement de choc pour la viticulture régionale. Répondant à l'appel des acteurs de la filière, la Région Occitanie va débloquer une enveloppe de 7 M€ pour aider ce secteur durement frappé par la crise du Covid 19.

La filière avait déjà été fragilisée par le fort ralentissement des exportations en Chine en 2019, tout comme aux USA, où les vins français, faisant les frais du litige entre Airbus et Boeing, sont taxés de 25 % depuis novembre.

L'arrêt brutal des ventes dans la restauration, l'annulation de tous les salons, la très nette baisse de fréquentation des caveaux et les exportations en berne pendant le confinement, ont asséné un nouveau coup aux entreprises, asséchant les trésoreries.

Dès début avril, l'ensemble des acteurs de la filière (interprofessions, coopération, vignerons indépendants, négoce, chambre régionale d'agriculture), ont sollicité l'appui de La Région pour les aider à financer un ambitieux plan de reconquête des marchés.

5,5 M€ d'aidse directes aux entreprises

Cette mobilisation générale a porté ces fruits et ce 29 mai, Carole Delga, présidente de la Région, et les acteurs de la filière ont présenté la stratégie de relance de la filière. Un plan qui se décompose en plusieurs volets.

La Région annonce le déblocage d'un budget spécifique de 7 M€ pour le co-financement des actions mises en place par les entreprises et les interprofessions pour stimuler les ventes. Sur ces 7 M€, 5,5 M€ seront versés directement aux entreprises pour les aider à financer leurs actions commerciales, en France comme à l'export, et sur les différents circuits : CHR, cavistes, GMS, foires et salons, ventes au caveau et ventes online...

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont éligibles à ces aides : pour 1 € déboursé dans des actions commerciales, elles bénéficieront d'1€ d'aide régionale. Un cahier des charges a été défini, une procédure simplifiée avec une plate-forme online va être mise en place pour permettre un accès facile à ce financement. Ce programme, qui démarre début juillet, est prévu sur dix-huit mois.

Les quatre interprofessions régionales (Inter-Oc, CIVL, CIVR, IVSO) recevront 250 000 € chacune, là encore en co-financement de leurs actions collectives de promotion, notamment celles tournées vers les habitants de la région durant la période estivale.

Les 500 000 € restants sont dédiés à une campagne de promotion des vins...