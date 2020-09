Vendanges 2020 (1/2) : volumes et qualité au rendez-vous

Alors que les vendanges battent leur plein dans la région Languedoc-Roussillon, les premiers échos sur ce nouveau millésime sont plutôt prometteurs. La récolte s'annonce belle tant en quantité qu'en qualité, même si quelques accidents climatiques (gel et grêle) et dégâts de mildiou l'ont amoindrie dans certains secteurs.

Les estimations de Coop de France Occitanie tablent sur un volume de 12,7 Mhl pour les quatre départements viticoles du Languedoc-Roussillon, en hausse de 4 % par rapport à la récolte 2019 et de 3 % par rapport à la moyenne quinquennale. Des chiffres en phase avec ceux que la Draaf devraient publier le 7 septembre prochain.

C'est le département de l'Hérault qui, cette année, enregistre la plus forte hausse, avec une récolte estimée à 5,3 Mhl, soit 10 % de plus que l'an dernier et 8 % de plus que la moyenne des 5 dernières années.

Avec 4 Mhl, l'Aude s'en tire également...