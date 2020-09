Rebond des ventes des AOC Languedoc après le confinement

L'optimisme reste de mise pour les AOC du Languedoc. Lors d'une conférence de presse le 24 septembre dernier, Miren de Lorgeril, présidente du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL), s'est dit plutôt rassurée par la situation des marchés.

« Après les deux mois de confinement où les ventes de nos AOC ont été en fort retrait, nous avons craint que nos vins peinent à retrouver leur place, notamment dans la grande distribution française où les vins à plus petit prix avaient été plébiscités, souligne-t-elle. Après une baisse de 10 % en mars et en avril, le chiffre d'affaires des AOP du Languedoc vendus en grande distribution est reparti à la hausse, avec un rebond de 3,2 % en mai et juin. Les ventes ont été tirées par les rosés (+ 13...