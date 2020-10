La Confiserie du Tech lance sa nouvelle gamme bio

Après d'excellents retours à Natexpo, le salon international des professionnels du bio qui s'est tenu à Lyon les 21 et 22 septembre dernier, la Confiserie du Tech, entreprise basée à Cabestany (66) et spécialisée dans la biscuiterie et la chocolaterie (au total près de 200 références), s'apprête à livrer ses premiers clients avec des produits de sa nouvelle marque André et Marcelle, ainsi baptisée en référence aux fondateurs de l'entreprise en 1964, André Labaume et son épouse Marcelle.

« Dès la mi-octobre, nous allons livrer nos produits sur le réseau bio. Notre premier objectif est d'asseoir la gamme au niveau régional : de Toulouse à Montpellier, nous avons identifié près de 250 magasins », confie le président Xavier Danjou, troisième génération à la tête de cette entreprise familiale.

Une gamme de 10 biscuits et 10 chocolats

Malgré le contexte...